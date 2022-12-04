Оказывается, мужчины тоже имитируют оргазм. Раскрыты настоящие причины

Мужчины тоже, как и женщины, прибегают к обману во время интима. Конечно, такое бывает значительно реже, но причины обоих полов похожи.

Об этом рассказали на странице Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Почему мужчины имитируют оргазм?

Не хотят оскорбить свою партнершу, которая может почувствовать себя нежеланной, нелюбимой, несексуальной, неумелой, потому что для многих считается, что секс должен обязательно заканчиваться оргазмом, хотя это не так.

Для того чтобы удовлетворить потребность партнерши в синхронном оргазме, что может повышать ее самооценку.

Некоторые мужчины имитируют оргазм, чтобы продемонстрировать женщине большую чувственность и сексуальность, чем есть на самом деле.

Мужчина может несколько раз "перетерпеть" свой оргазм, пытаясь удовлетворить партнершу, из-за чего потом ему самому придется имитировать собственный.

Желание поскорее закончить процесс, отсутствие интереса к женщине, однообразие и скука при занятии сексом.

Из-за физической несостоятельности, обусловленной стресс-факторами, приемом алкоголя, лекарств и т. д., что может привести к усложнению получения оргазма.

Физиологические проблемы как главная причина

Следует отметить, что основным побудительным мотивом к имитации оргазма у мужчин может быть отсутствие эякуляции при половом акте, что обусловлено патологией.