Вивчення мов, контроль за грішми і не тільки. Топ корисних додатків на iPhone, які стануть у нагоді

Microsoft To Do

Microsoft To Do - це інструмент для ефективного планування та управління завданнями, який допомагає звільнити завантажений потоком думок розум та спланувати день. З його допомогою можна легко створювати списки завдань, додавати до них файли та нотатки, а також ділитися ними з друзями та колегами.

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Fantastical

Це календарний додаток, який заслужено вважається одним із кращих альтернативних варіантів у порівнянні зі стандартними додатками.

Він відображає розклад у зручному та зрозумілому форматі, надає прогноз погоди на найближчі три дні, а також інтегрується з безліччю сервісів та сторонніх додатків, включаючи Google Карти, Facebook, Twitter, Todoist, Google Tasks.

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Bear

Bear - це одна з кращих програм для створення особистих нотаток, яка відрізняється приємним дизайном і зручним інтерфейсом користувача. Воно підтримує розмітку Markdown, пропонує зручну систему тегів для організації та створення вкладених нотаток.

Крім того, у програмі є функція експорту до різних форматів, можливість зміни теми оформлення, синхронізація з іншими пристроями та багато іншого.

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Notion

Notion - це багатофункціональний додаток для підвищення продуктивності, який включає можливості створення нотаток, управління завданнями, календар і безліч інших інструментів. Завдяки своїй модульній структурі та різноманітності шаблонів, Notion легко налаштовується під різні завдання та потреби користувачів.

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DuckDuckGo Private Browser

Хоча Safari включає вбудовані фільтри відстеження, вони не настільки ефективні, як у безпечного браузера DuckDuckGo. Ця програма забезпечує високий рівень безпеки під час перегляду веб-сторінок, стимулюючи сайти використовувати захищене з'єднання та активно захищаючи вашу конфіденційність.

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MoneyWiz

Корисна програма для обліку фінансів. Важливо не забувати вносити всі витрати і доходи, і інформація відображатиметься як наочні графіки.

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Pocket

Незамінний інструмент, який дозволить додавати в додаток статті, відео та інший контент з Мережі, щоб переглянути його у будь-який час навіть без наявності інтернету.

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Feedly

Кращий агрегатор, який допоможе швидко додати новинний і розважальний контент із різних джерел і зі зручністю читати його. Є підтримка RSS, Х (Twitter) та інших платформ, а також система персональних рекомендацій.

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Day One

Ця зручна програма для створення щоденника перетвориться на ваш особистий цифровий світ. Тут ви зможете фіксувати події зі свого життя, записувати нотатки про подорожі та зберігати свої думки, щоб стати більш усвідомленою людиною.

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VLC

Цей медіаплеєр має широку сумісність із популярними форматами та надає можливість відтворення фільмів, серіалів та музики як з пристрою, так і з хмарних сховищ. Крім того, він підтримує доступ через протоколи SMB, FTP та інтернет.

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Shazam

Siri використовує Shazam для ідентифікації музики за її фрагментом, однак сама програма Shazam надає ширший спектр функцій, таких як прослуховування повної композиції, додавання її в плейлисти та доступ до детальної інформації про виконавця.

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Pacer

Корисний фітнес-додаток, який не тільки вміє рахувати кроки та калорії без додаткових гаджетів, але й мотивує вас більше рухатися, складаючи плани тренувань та допомагаючи досягати поставлених цілей.

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Google Arts & Culture

Ця програма дозволить вам поринути у світ мистецтва, прямо через екран вашого смартфона. Ви можете вивчати понад 2 000 експонатів з музеїв, галерей та інших культурних закладів із 80 країн світу у будь-який зручний час.

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A Soft Murmur

Генератор фонових звуків, який допоможе зосередитися на роботі або навчанні в шумній обстановці, а також дозволить розслабитися чи швидше заснути під різні комбінації природних звуків на зразок дощу, співу птахів, тріску вогню та іншого.

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Duolingo

Це одна з провідних програм, яка дозволяє вивчати мови через ігровий підхід. З його допомогою ви освоїте правила граматики, розширите словниковий запас, вивчите нові фрази для розмови, а також навчитеся розуміти усне мовлення, тренуватися у формуванні речень та правильної вимови.

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Sudoku

Відомі числові головоломки, які навіть язик не повертається назвати грою. Це більше тренування для мозку, яке допоможе підтримувати його в тонусі. Вирішуйте щоденні судоку, беріть участь у змаганнях та ставте рекорди.

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