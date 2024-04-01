Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятся

Microsoft To Do

Microsoft To Do - это инструмент для эффективного планирования и управления задачами, который помогает освободить загруженный потоком мыслей разум и спланировать день. С его помощью вы можете легко создавать списки задач, добавлять к ним файлы и заметки, а также делиться ими с друзьями и коллегами.

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Fantastical

Это календарное приложение, которое заслуженно считается одним из лучших альтернативных вариантов по сравнению со стандартными приложениями.

Оно отображает расписание в удобном и понятном формате, предоставляет прогноз погоды на ближайшие три дня, а также интегрируется со множеством сервисов и сторонних приложений, включая «Google Карты», Facebook, Twitter, Todoist, Google Tasks.

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Bear

Bear - это одно из лучших приложений для создания личных заметок, которое отличается приятным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом. Оно поддерживает разметку Markdown, предлагает удобную систему тегов для организации и создания вложенных заметок.

Кроме того, в приложении имеется функция экспорта в различные форматы, возможность изменения темы оформления, синхронизация с другими устройствами и многое другое.

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Notion

Notion - это многофункциональное приложение для повышения производительности, которое включает в себя возможности создания заметок, управления задачами, календарь и множество других инструментов. Благодаря своей модульной структуре и разнообразию шаблонов, Notion легко настраивается под различные задачи и потребности пользователей.

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DuckDuckGo Private Browser

Хотя Safari включает в себя встроенные фильтры отслеживания, они не настолько эффективны, как у безопасного браузера DuckDuckGo. Это приложение обеспечивает высокий уровень безопасности во время просмотра веб-страниц, стимулируя сайты использовать защищенное соединение и активно защищая вашу конфиденциальность.

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MoneyWiz

Полезное приложение для учета финансов. Важно не забывать вносить все траты и доходы, и информация будет отображаться в виде наглядных графиков.

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Pocket

Незаменимый инструмент, который позволит добавлять в приложение понравившиеся статьи, видео и другой контент из Сети, чтобы просмотреть его в любое время даже без наличия интернета.

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Feedly

Лучший агрегатор, который поможет быстро добавить новостной и развлекательный контент из самых разных источников и с удобством читать его. Есть поддержка RSS, Х (Twitter) и других платформ, а также система персональных рекомендаций.

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Day One

Это удобное приложение для создания дневника превратится в ваш личный цифровой мир. Здесь вы сможете фиксировать события из своей жизни, записывать заметки о путешествиях и сохранять свои мысли, чтобы стать более осознанным человеком.

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VLC

Этот медиаплеер обладает широкой совместимостью с популярными форматами и предоставляет возможность воспроизведения фильмов, сериалов и музыки как с устройства, так и из облачных хранилищ. Кроме того, он поддерживает доступ через протоколы SMB, FTP и интернет.

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Shazam

Siri использует Shazam для идентификации музыки по ее фрагменту, однако само приложение Shazam предоставляет более широкий спектр функций, таких как прослушивание полной композиции, добавление ее в плейлисты и доступ к подробной информации об исполнителе.

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Pacer

Полезное фитнес‑приложение, которое не только умеет считать шаги и калории без дополнительных гаджетов, но и мотивирует вас больше двигаться, составляя планы тренировок и помогая достигать поставленных целей.

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Google Arts & Culture

Это приложение позволит вам погрузиться в мир искусства, прямо через экран вашего смартфона. Вы можете изучать более 2 000 экспонатов из музеев, галерей и других культурных учреждений из 80 стран мира в любое удобное время.

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A Soft Murmur

Генератор фоновых звуков, который поможет сосредоточиться на работе или учебе в шумной обстановке, а также позволит расслабиться или быстрее уснуть под различные комбинации природных звуков вроде дождя, пения птиц, треска огня и другого.

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Duolingo

Это одно из ведущих приложений, которое позволяет изучать языки через игровой подход. С его помощью вы освоите правила грамматики, расширите словарный запас, изучите новые фразы для разговора, а также научитесь понимать устную речь, тренироваться в формировании предложений и правильном произношении.

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Sudoku

Известные числовые головоломки, которые даже язык не поворачивается назвать игрой. Это больше тренировка для мозга, которая поможет поддерживать его в тонусе. Решайте ежедневные судоку, участвуйте в состязаниях и ставьте рекорды.

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