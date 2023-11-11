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Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля

Суббота 11 ноября 2023 22:32
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Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальную киевскую блогершу Викторию (Анну) Краснову, которая на днях разъезжала под российские песни по площади Рынок во Львове, выселили из отеля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Киевскую блогершу выгнали из отеля

В своем блоге Виктория отметила, что ее выгнали из Emily Resort, который находится в Винниках, "прямо из бассейна и с мокрой головой".

Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля

Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

"Меня выселили...прям из бассейна...прям с мокрой головой, ну что ж", - сообщила блогерша.

Это случилось после того, как кто-то из подписчиков девушки обратился в администрацию отеля с просьбой выселить ее.

Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля

Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

Похоже, они прислушались, заявив, что Дэвил больше не сможет останавливаться в их комплексе.

Напомним, ранее Краснова хвасталась, что может ездить по Киеву в комендантский час и въезжать на Южный мост по специальным пропускам.

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