Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля
Скандальную киевскую блогершу Викторию (Анну) Краснову, которая на днях разъезжала под российские песни по площади Рынок во Львове, выселили из отеля.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.
Киевскую блогершу выгнали из отеля
В своем блоге Виктория отметила, что ее выгнали из Emily Resort, который находится в Винниках, "прямо из бассейна и с мокрой головой".
Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)
"Меня выселили...прям из бассейна...прям с мокрой головой, ну что ж", - сообщила блогерша.
Это случилось после того, как кто-то из подписчиков девушки обратился в администрацию отеля с просьбой выселить ее.
Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)
Похоже, они прислушались, заявив, что Дэвил больше не сможет останавливаться в их комплексе.
Напомним, ранее Краснова хвасталась, что может ездить по Киеву в комендантский час и въезжать на Южный мост по специальным пропускам.
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