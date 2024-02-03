Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури
Працівники ТЦК під час вручення повістки на блокпосту Київщини побили 55-річного водія фури. Наразі чоловік у лікарні зі струсом мозку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку доньки потерпілого.
Деталі скандалу
За словами родички чоловіка, його побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком.
Зазначається, що все сталося 30.01.2024 року у селі Рудницьке Броварського району.
"Мій батько, якому 55 років, лежить у лікарні зі струсом мозку. Під'їжджаючи до посту, батьки думали, що все обійдеться спокійно, оскільки батько ставиться до ТЦК нормально, без "хитання" своїх прав та образ", - поділилася дівчина.
Працівники ТЦК побили водія фури (фото: facebook.veronikakolcova)
"Але коли люди у формі почали знімати зброю із запобіжників, моя мама почала записувати відео. У цей момент мого тата витягли з машини, він упав на спину, після чого постукали мамі та погрожуючи зброєю змусили вийти", - продовжила вона.
Також Вероніка Кольцова розповіла, що поки її батька били, невідомі люди, які прибули на дзвінок ТЦК-ашників, "видаляли з телефону її мами все, що могли".
Працівники ТЦК побили водія фури (фото: facebook.veronikakolcova)
Тим часом, каже донька потерпілого, поліцейський, що прибув на місце події, нібито просто стояв осторонь і ніяк не реагував.
Реакція мережі
Думки юзерів розділилися: хтось обурений, а хтось вважає, що це російське ІПСО.
- Розбійники у формі. Тільки дискредитують ЗСУ. Тримайтеся та боріться!
- Зграя вовків і отара овець. Іншого порівняно не треба. По одному вбивають, а інші дивляться..
- Дякую, що оприлюднили дану ситуацію! Інформація вже розійшлась по телеграм каналах.
- Може російське ІПСО?
- Давайте не відкидати думку, що це справа рук росіян
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