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Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури

Субота 03 лютого 2024 16:39
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Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури Працівники ТЦК побили водія фури (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Працівники ТЦК під час вручення повістки на блокпосту Київщини побили 55-річного водія фури. Наразі чоловік у лікарні зі струсом мозку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку доньки потерпілого.

Деталі скандалу

За словами родички чоловіка, його побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком.

Зазначається, що все сталося 30.01.2024 року у селі Рудницьке Броварського району.

"Мій батько, якому 55 років, лежить у лікарні зі струсом мозку. Під'їжджаючи до посту, батьки думали, що все обійдеться спокійно, оскільки батько ставиться до ТЦК нормально, без "хитання" своїх прав та образ", - поділилася дівчина.

Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури

Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури

Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури

Працівники ТЦК побили водія фури (фото: facebook.veronikakolcova)

"Але коли люди у формі почали знімати зброю із запобіжників, моя мама почала записувати відео. У цей момент мого тата витягли з машини, він упав на спину, після чого постукали мамі та погрожуючи зброєю змусили вийти", - продовжила вона.

Також Вероніка Кольцова розповіла, що поки її батька били, невідомі люди, які прибули на дзвінок ТЦК-ашників, "видаляли з телефону її мами все, що могли".

Витягли з машини і погрожували зброєю: працівники ТЦК побили водія фури

Працівники ТЦК побили водія фури (фото: facebook.veronikakolcova)

Тим часом, каже донька потерпілого, поліцейський, що прибув на місце події, нібито просто стояв осторонь і ніяк не реагував.

Реакція мережі

Думки юзерів розділилися: хтось обурений, а хтось вважає, що це російське ІПСО.

  • Розбійники у формі. Тільки дискредитують ЗСУ. Тримайтеся та боріться!
  • Зграя вовків і отара овець. Іншого порівняно не треба. По одному вбивають, а інші дивляться..
  • Дякую, що оприлюднили дану ситуацію! Інформація вже розійшлась по телеграм каналах.
  • Може російське ІПСО?
  • Давайте не відкидати думку, що це справа рук росіян

Раніше юрист пояснив, яка поширена вимога ТЦК є незаконною.

Також представник ТЦК у Києві розказав, чи роздають зараз повістки у спортзалах та кав'ярнях.

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