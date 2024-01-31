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Представник ТЦК у Києві розказав, чи роздають зараз повістки у спортзалах та кав'ярнях

Київ, Середа 31 січня 2024 13:55
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Представник ТЦК у Києві розказав, чи роздають зараз повістки у спортзалах та кав'ярнях Де в Києві роздають повістки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується. В столиці ще продовжують роздавати повістки у спортивних залах та кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Вечірній Київ".

Як відбувається мобілізація в столиці

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий розказав, як зараз проходить мобілізація в столиці.

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримує завдання від Київського міського ТЦК, в яких визначено кількісні та якісні показники щодо призову військовозобовʼязаних громадян", - розказа представник ТЦК

"Далі проводимо оповіщення осіб та уточнюємо їхні дані. ВЛК встановлює придатність до військової служби", - додав він.

За його словами, після цього визначають людей, які підлягають мобілізації за станом здоров’я та за віковими характеристиками. Їх розподіляють у команди, які доправляють до навчальних центрів.

На питання журналіста, чи роздають зараз у столиці повістки у кафе та спортзалах, він відповів, що в цьому нічого протизаконного немає.

"Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", - сказав Новосядлий.

Читайте також, що українцям хочуть надсилати електронні повістки.

До речі, в Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх.

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Мобілізація в Україні повістки
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