Витримують до -20: український волонтер створив унікальні спальники для військових

У Вінниці волонтер Григорій Жовмір розробив для військових спальні мішки із підігрівом. Вони з міцної, водонепроникної тканини і підігріваються з павербанка. Вже кілька десятків таких спальників є на передовій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як працюють спальники

Після того, як волонтер розробив унікальні спальники, у його маленькому цеху робота не припиняється ані на хвилину. Чотири кравчині швидко шиють камуфльовані спальники на фронт.

За словами Григорія Жовміра, над спальником технологи працювали кілька місяців.

"Складається з декількох шарів: перший водонепроникна тканина, термобар'єр, фольга, після чого йде синтепон два сантиметра і в нас 8 нагріваючих елементів та штучне хутро", - розповів розробник.

Григорій Жовмір (скрін)

Зокрема, аби в в спальнику працювало "опалення" достатньо звичайного павербанка. Технологія безпечна, запевняють в ательє, адже напруги в ній лише 12 вольт.

За одну зміну в ательє шиють десяток спальників з підігрівом. Кравчині кажуть, що все дуже обережно обшивають, щоб не зачепити проводи.

Волонтер створив унікальний спальник для військових (скрін)

Майже півсотні таких спальників вже на передовій, витримують температуру до -20.

Частину спальників розробник продає, щоб закупити матеріали для нової партії, їх ціна три тисячі гривень. Крім мішків з підігрівом, придумали ще спеціальний одяг, який добре лягає під бронежилет і теж гріє тіло павербанком. Зараз також розробники працюють над куртками та устілками з підігрівом.