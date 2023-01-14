Выдерживают до -20: украинский волонтер создал уникальные спальники для военных

В Виннице волонтер Григорий Жовмир разработал для военных спальные мешки с подогревом. Они из прочной, водонепроницаемой ткани и подогреваются из павербанка. Уже несколько десятков таких спальников есть на передовой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как работают спальники

После того, как волонтер разработал уникальные спальники, в его маленьком цехе работа не прекращается ни на минуту. Четыре портнихи быстро шьют камуфлированные спальники на фронт.

По словам Григория Жовмира, над спальником технологи работали несколько месяцев.

"Состоит из нескольких слоев: первый водонепроницаемая ткань, термобарьер, фольга, после чего следует синтепон два сантиметра и у нас 8 нагревающих элементов и искусственный мех", - рассказал разработчик.

Григорий Жовмир (скрин)

В частности, чтобы в спальнике работало "отопление" достаточно обычного павербанка. Технология безопасна, уверяют в ателье, ведь напряжения в ней всего 12 вольт.

За одну смену в ателье шьют десяток спальников с подогревом. Кравчини говорят, что все очень осторожно обшивают, чтобы не задеть провода.

Волонтер создал уникальный спальник для военных (скрин)

Почти полсотни таких спальников уже на передовой выдерживают температуру до -20.

Часть спальников разработчик продает, чтобы закупить материалы для новой партии, их цена - три тысячи гривен. Кроме мешков с подогревом, придумали еще специальную одежду, которая хорошо ложится под бронежилет и тоже греет тело павербанком. Сейчас разработчики работают над куртками и стельками с подогревом.