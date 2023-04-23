Не витрачайте даремно гроші! Медик назвала 10 діагнозів, які не потребують лікування

Топ-10 діагнозів, які не потрібно лікувати

Уреаплазма, виявлена в мазку - це не уреаплазмоз. Це норма у дівчат. Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealiticum відносяться до умовно-патогенної флори, яка завжди живе у піхві.

Сюди ж відноситься і гарднерелла, мікоплазма (окрім Micoplasma genitalium), атопобіум. Ці бактерії нам цікаві тільки у співвідношенні з лактобактеріями та при наявності ваших скарг.

"Виявлена кандида в мазку - це ще не кандидоз. Кандидоз - це коли у вас є типові скарги для цього захворювання. Ці гриби звичайні жителі піхви, як і уреаплазма. Вони дійсно не розуміють за що їх постійно випроторюють із домівки", - каже Мельничук.

ВПЧ-вірус папіломи людини дуже часто передається статевим шляхом, може провокувати рак шийки матки (однак не у всіх і не завжди), тому й вигадали вакцинацію.

"Часто самоелімінується з організму, потребує тільки пап-тесту з вашого боку, іноді кольпоскопії та звичайного огляду у лікаря. Лікувати ВПЧ, знижувати вірусну нагрузку не треба, бо не існує дієвих препаратів", - стверджує гінеколог.

Лейкоцити в мазку - це не завжди ознака запалення і не потребує рутинного лікування.

"Ерозія шийки матки - та сама недуга, через яку кожна друга дівчина вважається хворою, припікається шийка матки, використовуються недієві препарати", - пояснює лікар.

Ерозія - це ектопія циліндричного епітелію. Коли епітелій з цервікального каналу розповсюджується на шийку матки, вкриту багатошаровим плоским неороговілим епітелієм. Це варіант норми.

Іноді, коли є контактні кровотечі та сильні виділення, можна розглянути лікування.

"У вас вагініт, треба ставити гексикон 7 діб - звучить як маячня. Вагініт без збудника - це не діагноз, треба розібратись, яка саме бактерія викликає симптоми, на яку і буде спрямоване лікування. Взагалі нічого не лікуйте спринцюванням", - радить лікар.

Фолікулярна кіста та кіста жовтого тіла (лютеїнова) розсмоктуються самостійно протягом 1-6 м.ц. без серрати, тазалока, нормоцикла та циклодинона.

Виявлені спайки в малому тазу під час огляду та ще екстрасенсорика. Їх можна запідозрити, якщо в минулому були операції на органах черевної порожнини. Побачити їх можна під час лапароскопії та усунути суто хірургічним шляхом.

"Якщо у вас підвищений рівень андрогенів у крові, але цикл у нормі та нема симптомів таких як гірсутизм, акне, алопеція, лікувати цю гіперандрогенію непотрібно", - наголошує гінеколог.

СПКЯ не лікується нормоциклом, циклодином, і тим паче саморобними настоянками для спринцювання.