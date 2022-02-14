Витовская жестко высказалась о победе Паш в Нацотборе: "Сколько нужно денег, чтобы не унижать свою страну?"

Напомним, что Паш замешана в скандалах из-за поездок в Крым и в Москву после 2014 года.

Ирма обвинила молодую певицу в "отсутсвии яиц" и намекнула, что дело было в деньгах. При этом конкурсная песня Алины для Евровидения 2022 "Тени забытых предков" ей понравилась.

"Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением… Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну? Почему отсутствует чувство солидарности с умирающими за эту землю ежедневно. Эта нравственная проституированность закончится когда-нибудь? Нет слов", - эмоционально высказалась актриса.

Она также раскрыла, кого поддерживала в этом Нацотборе.

"Поэтому я за Калуш. Калуш крут. Хотя текст песни и исполнения Алины Паш - очень актуальный и важный сигнал миру", - поделилась Витовская.

Витовской нравится смысл и текст песни Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Звезда призвала молодых артистов быть сильнее и не прогибаться.

"Не прогибайся, молодежь! Не прогибайся! Как бы тяжело не было. В нашей истории многие поколения молодежи проходили заведомо ад и пытки. Неужели так трудно держать гонор? "Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов" Чингисхан", - подытожила актриса.

Сама Алина Паш называет "заказухой" нынешнюю шумиху с поездкой и подчеркивает, что не нарушала законы Украины и не пересекала границу в неположенном месте, когда въезжала в Крым.

Смотрите выступление Алины Паш в финале Нацотбора на Евровидение 2022: