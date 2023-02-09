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Вітаміни чи токсини: дієтолог розповіла, чи варто їсти несезонні овочі

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Четвер 09 лютого 2023 11:48
Вітаміни чи токсини: дієтолог розповіла, чи варто їсти несезонні овочі Чи шкідливі овочі взимку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто боїться споживати овочі взимку, адже думають, що в них лише нітрати та пестициди. Однак, якщо перед споживанням правильно мити продукти, то вони не будуть такими шкідливими.

Про це повідомила дієтолог Юлія Чумак в Instagram.

Нітрати в овочах

За словами експерта, всі хімічні речовини якими обробляють овочі не залежать від сезону.

Також усі овочі оброблять нітратами - солями азотної кислоти. Вони містяться в грунті та гарно розчиняються в воді. В нормі входять в склад овочів, штучно додаються в перероблені м'ясні вироби.

Однак, 80% нітратів які ми вживаємо потрапляють до організму з овочами. Бо саме для рослин нітрати - обов'язкова умова нормальної життєдіяльності.

Рівень нітратів в овочах не стабільний. На їх концентрацію в продукті впливають погодні умови, якість грунту, полив, контроль за використанням добрив та сезонність.

Лідерами по концентрації нітратів є:

  • Шпинат;
  • Рукола;
  • Столовий буряк.

"CDC та ВООЗ рекомендують вживати не більше 3,7 мг нітратів на кілограм ваги", - каже дієтолог.

Також високі ризики отруєння нітратами мають діти грудного віку, яким розводять суміші для харчування колодязною водою, або водою з неперевірених джерел.

Варто уникати покупок овочів в нелегальних місцях продажу. Все тому, що для них не існує норм і ми не можемо знати яка кількість добрив і нітратів міститься в цих продуктах.

Дієтолог каже, що замочування продуктів перед споживанням зменшує кількість нітратів на 30-50%, термічна обробка на 40-80%.

Пестициди, інсектициди та фунгіциди

Ці хімічні речовини бережуть продукти від шкідників. Такими речовинами обробляються не лише овочі, але й фрукти, злаки та бобові. Тому якщо хочете уникнути їх в раціоні - треба не їсти продукти рослинного походження.

"Ті овочі, які не сезонні у нас - сезонні в інших країнах, звідки до нас і їдуть. А локальні овочі з теплиць обробляються так само як і не тепличні", - додає експерт.

Парафін

Часто овочі чи фрукти обробляють воском для тривалого зберігання. Однак, шкідливими є фунгіциди і інші речовини, якими можуть обробляти продукт після воску.

Раніше ми повідомляли, чим замінити свіжі овочі взимку.

Також ми писали, які продукти взимку дійсно допомагають зміцнювати імунітет.

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