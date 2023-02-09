Витамины или токсины: диетолог рассказала, стоит ли есть несезонные овощи
Многие боятся потреблять овощи зимой, ведь думают, что у них только нитраты и пестициды. Однако если перед потреблением правильно мыть продукты, то они не будут такими вредными.
Об этом сообщила диетолог Юлия Чумак в Instagram.
Нитраты в овощах
По словам эксперта, все химические вещества, которыми возделывают овощи, не зависят от сезона.
Также все овощи обработают нитратами - солями азотной кислоты. Они содержатся в почве и хорошо растворяются в воде. В норме входят в состав овощей, искусственно добавляются в переработанные мясные изделия.
Однако, 80% нитратов, которые мы употребляем, попадают в организм с овощами. Ибо именно для растений нитраты - обязательное условие нормальной жизнедеятельности.
Уровень нитратов в овощах не стабилен. На их концентрацию в продукте влияют погодные условия, качество почвы, полив, контроль за использованием удобрений и сезонность.
Лидерами по концентрации нитратов являются:
- Шпинат;
- Руккола;
- Столовая свекла.
"CDC и ВОЗ рекомендуют употреблять не более 3,7 мг нитратов на килограмм веса", - говорит диетолог.
Также высокие риски отравления нитратами имеют дети грудного возраста, которым разводят смеси для питания колодезной водой или водой из непроверенных источников.
Следует избегать покупок овощей в нелегальных местах продаж. Все потому, что для них нет норм и мы не можем знать какое количество удобрений и нитратов содержится в этих продуктах.
Диетолог говорит, что замачивание продуктов перед употреблением уменьшает количество нитратов на 30-50%, термическая обработка на 40-80%.
Пестициды, инсектициды и фунгициды
Эти химические вещества хранят продукты от вредителей. Такими веществами обрабатываются не только овощи, но и фрукты, злаки и бобовые. Поэтому если хотите избежать их в рационе - нужно не есть продукты растительного происхождения.
"Те овощи, которые не сезонные у нас - сезонные в других странах, откуда к нам и едут. А локальные овощи из теплиц возделываются так же, как и не тепличные", - добавляет эксперт.
Парафин
Часто овощи или фрукты обрабатывают воском для длительного хранения. Однако, вредны фунгициды и другие вещества, которыми могут обрабатывать продукт после воска.
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