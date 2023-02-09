Витамины или токсины: диетолог рассказала, стоит ли есть несезонные овощи

Многие боятся потреблять овощи зимой, ведь думают, что у них только нитраты и пестициды. Однако если перед потреблением правильно мыть продукты, то они не будут такими вредными.

Об этом сообщила диетолог Юлия Чумак в Instagram .

Нитраты в овощах

По словам эксперта, все химические вещества, которыми возделывают овощи, не зависят от сезона.

Также все овощи обработают нитратами - солями азотной кислоты. Они содержатся в почве и хорошо растворяются в воде. В норме входят в состав овощей, искусственно добавляются в переработанные мясные изделия.

Однако, 80% нитратов, которые мы употребляем, попадают в организм с овощами. Ибо именно для растений нитраты - обязательное условие нормальной жизнедеятельности.

Уровень нитратов в овощах не стабилен. На их концентрацию в продукте влияют погодные условия, качество почвы, полив, контроль за использованием удобрений и сезонность.

Лидерами по концентрации нитратов являются:

Шпинат;

Руккола;

Столовая свекла.

"CDC и ВОЗ рекомендуют употреблять не более 3,7 мг нитратов на килограмм веса", - говорит диетолог.

Также высокие риски отравления нитратами имеют дети грудного возраста, которым разводят смеси для питания колодезной водой или водой из непроверенных источников.

Следует избегать покупок овощей в нелегальных местах продаж. Все потому, что для них нет норм и мы не можем знать какое количество удобрений и нитратов содержится в этих продуктах.

Диетолог говорит, что замачивание продуктов перед употреблением уменьшает количество нитратов на 30-50%, термическая обработка на 40-80%.

Пестициды, инсектициды и фунгициды

Эти химические вещества хранят продукты от вредителей. Такими веществами обрабатываются не только овощи, но и фрукты, злаки и бобовые. Поэтому если хотите избежать их в рационе - нужно не есть продукты растительного происхождения.

"Те овощи, которые не сезонные у нас - сезонные в других странах, откуда к нам и едут. А локальные овощи из теплиц возделываются так же, как и не тепличные", - добавляет эксперт.

Парафин

Часто овощи или фрукты обрабатывают воском для длительного хранения. Однако, вредны фунгициды и другие вещества, которыми могут обрабатывать продукт после воска.