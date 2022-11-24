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Вітамін D варто приймати всім: як визначити його дефіцит в організмі

Фото: Як визначити нестачу вітаміну D (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В холодну пору року, коли світловий день коротшає, а сонця майже ми не бачимо, потребу у "вітаміні сонця", тобто у вітаміні D мають абсолютно всі. Більшість може приймати його в профілактичних дозах, але декому треба лікувальні.

Як визначити, що вам необхідно почати приймати чарівні вітамінки - читайте в матеріалі Styler нижче.

Навіщо нам вітамін D?

Як розповіла лікар Лілія Сарахман, вітамін D впливає на опорно-рухову, серцево-судинну, імунну системи. Крім того, з’являється все більше доказів того, що недостатність вітаміну D може, крім фізичного здоров’я, також негативно впливати на психічне благополуччя.

Низький рівень вітаміну D може погіршити когнітивні функції, оскільки в ділянках мозку є рецептори вітаміну D, які відповідають за настрій і поведінку.

"Пацієнтам, які скаржаться на втому, поганий сон, почуття смутку/поганий настрій, ознаки депресії, випадіння волосся, поганий апетит, - завжди рекомендую визначення вітаміну в крові", - пише медик.

У дітей при недостатності вітаміну D можуть спостерігатися: поверхневий сон, часті здригування при засинанні, збудження.

Профілактичну дозу можна приймати самостійно, а от лікувальну дозу завжди призначає лікар.

Як перевірити рівень вітаміну D в організмі?

За словами лікарки Ольги Леськів, можна здати аналіз крові з вени на 25-ОН- гідроксивітамін - це сукупність віт D2 і D3 у сироватці крові.

Всім здавати аналіз крові на визначення вітаміну не треба. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.

Який оптимальний рівень віт D?


Фото: instagram.com/dr.sarahman

Хто є у групі ризику?⠀

  • Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.
  • Вагітні жінки.
  • Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).
  • Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.
  • Люди, які мають недостатнє харчування та не перебувають на сонці.

Раніше лікарка також порадила назви препаратів вітаміну D, які треба приймати дорослим і дітям.

Крім того читайте про важливий вітамін, який треба давати дітям.

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