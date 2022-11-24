Витамин D следует принимать всем: как определить его дефицит в организме

В холодное время года, когда световой день укорачивается, а солнца почти мы не видим, потребность в "витамине солнца", то есть в витамине D имеют абсолютно все. Большинство может принимать его в профилактических дозах, но кое-кому нужно лечебные.
Как определить, что вам необходимо начать принимать волшебные витаминки – читайте в материале Styler ниже.
Как рассказала врач Лилия Сарахман, витамин D влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что недостаток витамина D может кроме физического здоровья также негативно влиять на психическое благополучие.
Низкий уровень витамина D может ухудшить когнитивные функции, поскольку в участках мозга есть рецепторы витамина D, отвечающие за настроение и поведение.
"Пациентам, которые жалуются на усталость, плохой сон, чувство грусти/плохое настроение, признаки депрессии, выпадение волос, плохой аппетит - всегда рекомендую определение витамина в крови", - пишет медик.
У детей при недостаточности витамина D могут наблюдаться: поверхностный сон, частые содрогания при засыпании, возбуждение.
Профилактическую дозу можно принимать самостоятельно, а вот лечебную дозу всегда назначает врач.
По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.
Всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.
Фото: instagram.com/dr.sarahman
Ранее врач также посоветовал названия препаратов витамина D, которые нужно принимать взрослым и детям.
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