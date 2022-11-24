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Витамин D следует принимать всем: как определить его дефицит в организме

Фото: Как определить недостаток витамина D (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В холодное время года, когда световой день укорачивается, а солнца почти мы не видим, потребность в "витамине солнца", то есть в витамине D имеют абсолютно все. Большинство может принимать его в профилактических дозах, но кое-кому нужно лечебные.

Как определить, что вам необходимо начать принимать волшебные витаминки – читайте в материале Styler ниже.

Зачем нам витамин D?

Как рассказала врач Лилия Сарахман, витамин D влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, иммунную системы. Кроме того, появляется все больше доказательств того, что недостаток витамина D может кроме физического здоровья также негативно влиять на психическое благополучие.

Низкий уровень витамина D может ухудшить когнитивные функции, поскольку в участках мозга есть рецепторы витамина D, отвечающие за настроение и поведение.

"Пациентам, которые жалуются на усталость, плохой сон, чувство грусти/плохое настроение, признаки депрессии, выпадение волос, плохой аппетит - всегда рекомендую определение витамина в крови", - пишет медик.

У детей при недостаточности витамина D могут наблюдаться: поверхностный сон, частые содрогания при засыпании, возбуждение.

Профилактическую дозу можно принимать самостоятельно, а вот лечебную дозу всегда назначает врач.

Как проверить уровень витамина D в организме?

По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.

Всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.

Каков оптимальный уровень вит D?


Фото: instagram.com/dr.sarahman

Кто в группе риска?⠀

  • Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.
  • Беременные женщины.
  • Люди с хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).
  • Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.
  • Люди, у которых недостаточно питания и не находятся на солнце.

Ранее врач также посоветовал названия препаратов витамина D, которые нужно принимать взрослым и детям.

Кроме того читайте о важном витамине, который нужно давать детям.

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