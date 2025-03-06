Віталію Козловському - 40: дружина співака зворушливо привітала його і показала сімейне фото

Віталій Козловський святкує день народження

"З днем народження, наш найдорожчий. Як ніколи зараз є відчуття, що в 40 насправді все тільки починається! Головне - будь здоровим! Ми підтримаємо тебе в усьому! Твоя любляча родина", - підписала вона фото.

На світлині співак позує із дружиною і сином Оскаром. Козловський для святкової фотосесії вибрав блакитні джинси та білу сорочку. Його дружина постала в молочно-білій сукні з об'ємними рукавами. Вона ніжно тримає в руках їхнього синочка Оскара.



Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного співака одразу ж почали коментувати публікацію:

"З днем народження. Миру і добра! Нехай щастить і збуваються мрії"

"Вау! Уже 40"

"Вітаємо"

"Всього найкращого".



Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про особисте життя Козловського

У березні 2016 року він почав зустрічатися з колишньою учасницею шоу "Холостяк-5", журналісткою Раміною Есхакзай. Пара навіть була заручена, проте потім молоді люди розлучилися. Пізніше Раміна розповіла, що ці стосунки були піаром.

Потім про особисте життя співака довгий час не було жодної інформації. Він довгий час приховував стосунки зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка працювала з ним із 2012 року.

У березні 2024 року 39-річний Козловський відверто розповів, що він одружився наприкінці 2023 року.

У квітні 2024 року він зізнався, що в нього народився син. Хлопчика назвали Оскар.



Козловський із дружиною та сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про службу Козловського у ЗСУ

Влітку 2023 року Козловський отримав повістку. Співак близько місяця був на навчаннях, а наприкінці липня розповів, що склав присягу. До вересня він перебував у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", після чого в мережі почала з'являтися інформація про те, що чоловік перевівся до лав Збройних Сил України.

У листопаді 2023 року Віталій підтвердив це і заявив, що зараз проходить службу в одній із частин, розташованій у Києві. На початку березня 2024 року він говорив, що після переведення служить у президентському оркестрі.



Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

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