Виталию Козловскому - 40: жена певца трогательно поздравила его и показала семейное фото

Виталий Козловский празднует день рождения

"С днем рождения, наш самый дорогой. Как никогда сейчас есть ощущение, что в 40 на самом деле все только начинается! Главное - будь здоров! Мы поддержим тебя во всем! Твоя любящая семья", - подписала она фото.

На снимке певец позирует с супругой и сыном Оскаром. Козловский для праздничной фотосессии выбрал голубые джинсы и белую рубашку. Его жена предстала в молочно-белом платье с объемными рукавами. Она нежно держит в руках их сыночка Оскара.



Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного певца тут же принялись комментировать публикацию:

"С днем рождения. Мира и добра! Пусть везет и сбываются мечты"

"Вау! Уже 40"

"Поздравляем"

"Всего наилучшего".



Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что известно о личной жизни Козловского

В марте 2016 года он начал встречаться с бывшей участницей шоу "Холостяк-5", журналисткой Раминой Эсхакзай. Пара даже была помолвлена, однако потом молодые люди расстались. Позже Рамина рассказала, что эти отношения были пиаром.

Затем о личной жизни певца долгое время не было никакой информации. Он долгое время скрывал отношения со своей пиарщицей Юлией Бакуменко, которая работала с ним с 2012 года.

В марте 2024 года 39-летний Козловский откровенно рассказал, что он женился в конце 2023 года.

В апреле 2024 года он признался, что у него родился сын. Мальчика назвали Оскар.



Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что известно о службе Козловского в ВСУ

Летом 2023 года Козловский получил повестку. Певец около месяца был на учениях, а в конце июля рассказал, что принял присягу. До сентября он находился в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", после чего в сети начала появляться информация о том, что мужчина перевелся в ряды Вооруженных Сил Украины.

В ноябре 2023 года Виталий подтвердил это и заявил, что сейчас проходит службу в одной из частей, расположенной в Киеве. В начале марта 2024 года он говорил, что после перевода служит в президентском оркестре.



Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

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