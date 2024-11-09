Віталій Кличко про В'ячеслава Узелкова: "Помер молодим, переживши складні моменти"

Український боксер і політик Віталій Кличко висловився про смерть свого зіркового колеги, боксера і ведучого В'ячеслава Узелкова. Спортсмен помер у віці 45 років, і причина смерті поки залишається невідомою. Але в минулому він мав проблеми зі здоров'ям.
Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі прокоментував трагічну звістку, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.
Спортсмен назвав свого колегу "щирою людиною і талановитим боксером", а також пригадав його творчий шлях.
"На початку карʼєри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них - нокаутами. Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі", - йдеться у пості.
Окрім того, Кличко зазначив, що В'ячеслав боксував під егідою компанії “K2 Promotions”, а останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича.
"Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти…Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…" - написав Віталій.
Боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, почав займатися боксом у 1987 році. На професійному рингу він дебютував у жовтні 2004, коли переграв у шести раундах Сулеймана Джерілова.
Після цього Узелков здобув сім перемог над суперниками різного рівня, серед яких варто згадати гостьовий успіх у бою з французом Маджідом Бен Дріссом, а також протистояння зі значно більш досвідченим конголезцем Муканді Манда, якого Узелков виграв за кількістю очок.
У лютому 2007 Узелков здобув титул за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. У тому ж році він також отримав титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у напівважкій вазі.
Наприкінці березня у нього діагностували тромб у серці, аорті та гангрену ноги. У квітні спортсмену зробили складну операцію на серці, після чого він розпочав процес одужання і реабілітації. Пізніше з'ясувалося, що боксер отримав другу групу інвалідності.
Пригадайте, якими були останні слова Узелкова в соцмережах.
Також ми писали, що Марина Боржемська вже прокоментувала смерть колишнього чоловіка В'ячеслава Узелкова.