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Віталій Кличко про В'ячеслава Узелкова: "Помер молодим, переживши складні моменти"

Віталій Кличко (фото: instagram.com/vitaliyklitschko)
Автор: Любов Блажко

Український боксер і політик Віталій Кличко висловився про смерть свого зіркового колеги, боксера і ведучого В'ячеслава Узелкова. Спортсмен помер у віці 45 років, і причина смерті поки залишається невідомою. Але в минулому він мав проблеми зі здоров'ям.

Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі прокоментував трагічну звістку, і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.

Віталій Кличко про смерть В'ячеслава Узелкова

Спортсмен назвав свого колегу "щирою людиною і талановитим боксером", а також пригадав його творчий шлях.

"На початку карʼєри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них - нокаутами. Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі", - йдеться у пості.

Окрім того, Кличко зазначив, що В'ячеслав боксував під егідою компанії “K2 Promotions”, а останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича.

"Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти…Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…" - написав Віталій.

Віталій Кличко (фото: instagram.com/vitaliyklitschko)

Що відомо про кар'єру В'ячеслава Узелкова

Боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів, почав займатися боксом у 1987 році. На професійному рингу він дебютував у жовтні 2004, коли переграв у шести раундах Сулеймана Джерілова.

Після цього Узелков здобув сім перемог над суперниками різного рівня, серед яких варто згадати гостьовий успіх у бою з французом Маджідом Бен Дріссом, а також протистояння зі значно більш досвідченим конголезцем Муканді Манда, якого Узелков виграв за кількістю очок.

У лютому 2007 Узелков здобув титул за версією EBU-EE, який він завоював у поєдинку проти росіянина Артема Вичкіна. У тому ж році він також отримав титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у напівважкій вазі.

Пробоеми зі здоров'ям 

Наприкінці березня у нього діагностували тромб у серці, аорті та гангрену ноги. У квітні спортсмену зробили складну операцію на серці, після чого він розпочав процес одужання і реабілітації. Пізніше з'ясувалося, що боксер отримав другу групу інвалідності.

В'ячеслав Узелков мав проблеми зі здоров'ям (фото: instagram.com/uzelkov_official)

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