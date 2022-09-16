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Виталий Кличко награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов

Фото: Виталий Кличко награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов. Церемония прошла в Праге, где Комитет регионов собрался, чтобы обсудить тему поддержки восстановления Украины.

Об этом сообщает сайт КГГА.

"Мы благодарны всем нашим партнерам и друзьям, которые помогают Украине. И хорошо, что вы понимаете: Украина сражается не только за свое государство и свободу. Мы сегодня защищаем стабильность и мир по всей Европе. Защищаем очень высокой ценой. И в дальнейшем наше с вами сотрудничество должно быть более системным, более эффективным - в частности, и что касается помощи в восстановлении украинских городов и поселков, жилья их обитателей, инфраструктуры", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Ассоциация городов Украины является партнером "Европейского альянса городов и регионов за восстановление Украины", начатого Комитетом регионов для координации совместных усилий, направленных на помощь в восстановлении и восстановлении Украины.

Европейский комитет регионов представляет местные и региональные власти в ЕС - около 700 мэров городов и региональных руководителей, а также консультирует европейские институты относительно новых законов, влияющих на регионы и города.

В дискуссии о помощи Украине в восстановлении приняли участие, в частности, президент Комитета регионов, мэры Праги, Варшавы и Гданска, вице-премьер по цифровизации - министр регионального развития Чехии.

Также в планах Виталия Кличко - встреча в Праге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

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Виталий Кличко