Віталія Кличка нагороджено почесним сертифікатом члена Європейського комітету регіонів

"Ми вдячні всім нашим партнерам та друзям, які допомагають Україні. І добре, що ви розумієте: Україна б’ється не тільки за свою державу і свободу. Ми сьогодні захищаємо стабільність та мир в усій Європі. Захищаємо дуже високою ціною. І далі наша з вами співпраця має бути більш системною, більш ефективною - зокрема, і щодо допомоги у відновленні українських міст і селищ, житла їхніх мешканців, інфраструктури", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Асоціація міст України є партнером "Європейського альянсу міст і регіонів за відбудову України", започаткованого Комітетом регіонів для координації спільних зусиль, спрямованих на допомогу у відновленні та відбудові України.

Європейський комітет регіонів представляє місцеві та регіональні влади в ЄС - близько 700 мерів міст і регіональних керівників, а також консультує європейські інституції щодо нових законів, які впливають на регіони та міста.

У дискусії щодо допомоги Україні у відбудові взяли участь, зокрема, президент Комітету регіонів, мери Праги, Варшави та Ґданська, віце-прем’єр з цифровізації - міністр регіонального розвитку Чехії.

Також у планах Віталія Кличка - зустріч у Празі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.