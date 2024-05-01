На виставці "Голоси" музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова відбувся музично-поетичний вечір

"Я побачила шикарну візуальну картинку, звукову історію. Все разом було до мурашок по шкірі. Сама локація змушує замислюватися про те, ким ти є і що ти можеш зробити в майбутньому, щоби все це не повторилося. Щоби не було покинутих валіз і примар людей навколо тебе", - говорить одна із відвідувачок.

"На мою думку, таку виставу варто показати на якомусь із європейських фестивалів. Тут небагато акторів, тож це не складно реалізувати, а ефект буде гарний. Дуже потужні вірші, окремо дякую за поезію Василя Стуса. На завершення пролунав його вірш про Донбас… Я хоч і не з Донбасу, але за душу взяло… Разом із кадрами з Азовсталі, Маріуполя", - говорить ще один гість заходу.

DakhTrio - проєкт театру "ДАХ", що перетворює поезії на музично-театральні подорожі. Його голосами є Софія Баскакова, Ігор Димов та Володимир Руденко.

У перформансі взяв участь Володимир Лутіков, актор Центру сучасного мистецтва "ДАХ". Після перформативної частини заходу відбулося її обговорення.

Мультимедійний простір музею "Голоси мирних" презентує частину 100-тисячної колекції музею, яка є найбільшим у світі архівом історій українців про війну з перших вуст.

Мета виставки: проявити глибину й силу людських історій, відрефлексувати події війни. Лінійний куратор - Андрій Палатний, автор концепції - Владислав Троїцький.

Відвідати виставку "Голоси" можна безкоштовно у Музеї історії міста Києва до кінця травня за адресою: Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 7.

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