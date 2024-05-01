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На выставке "Голоса" музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова состоялся музыкально-поэтический вечер

На выставке "Голоса" музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова состоялся музыкально-поэтический вечер (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве в рамках выставки "Голоса" состоялся театральный перформанс. Экспозиционный зал стал сценой, на которой вокалисты DakhTrio и актеры Центра современного искусства "ДАХ" представили стихи Василия Стуса и Тараса Шевченко под музыкальное сопровождение. Эмоциональное впечатление дополняла анимационная лента "Мариуполь. Сто ночей" - саундтрек исполнялся вживую.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Я увидела шикарную визуальную картинку, звуковую историю. Все вместе было до муравьев по коже. Сама локация заставляет задумываться о том, кем ты есть и что ты можешь сделать в будущем, чтобы все это не повторилось. Чтобы не было заброшенных чемоданов и призраков людей вокруг тебя", - говорит одна из посетительниц.

"По моему мнению, такой спектакль стоит показать на каком-то из европейских фестивалей. Здесь немного актеров, поэтому это не сложно реализовать, а эффект будет хороший. Очень мощные стихи, отдельно спасибо за поэзию Василия Стуса. В завершение прозвучало его стихотворение о Донбассе... Я хоть и не из Донбасса, но за душу взяло… Вместе с кадрами из Азовстали, Мариуполя", - говорит еще один гость мероприятия.

DakhTrio - проект театра "ДАХ", превращающий поэзии в музыкально-театральные путешествия. Его голосами есть София Баскакова, Игорь Дымов и Владимир Руденко.

В перформансе принял участие Владимир Лутиков, актер Центра современного искусства "ДАХ". После перформативной части мероприятия состоялось ее обсуждение.

Мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" представляет часть 100-тысячной коллекции музея, которая является крупнейшим в мире архивом историй украинцев о войне из первых уст.

Цель выставки: проявить глубину и силу человеческих историй, отрефлексировать события войны. Линейный куратор - Андрей Палатный, автор концепции - Владислав Троицкий.

Посетить выставку "Голоса" можно бесплатно в Музее истории города Киева до конца мая по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7.

Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Ахметова и на сайте музея https://civilvoicesmuseum.org/

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