Не "високосний". Як правильно називати 2024-й українською

2024 рік налічує 366 днів. Але українська правильна назва такого року - не високосний, а перéступний (також пересту́пний і переступни́й - троякий наголос, як у слові кладовище), або касянів (на честь святого Касяна, або Касіяна).

Походження слова переступний

Ольга зазначила, що так перекладає слово "високосний" російсько-український академічний словник 1924–33 рр. за редакцією Кримського і Єфремова. А у словнику за редакцією Грінченка 1907–1909 рр. "високосного" немає зовсім, на відміну від "переступного".

"Як казав професор Пономарів, словник Грінченка є мірилом українськості слів. Тобто в ньому немає росіянізмів", - написала експерт.

Слово "високосний" походить від латинського bis sextus (бо в 366 дві шістки), зайшло з латини в давньогрецьку (βίσεξτος), з неї - в старослов'янську, потім - в українську і далі спотворилося (вісекстос стало високтос) через народноетимологічне зближення з прикметником "висо‌кий", бо рік "вищий" на один день. Тобто з погляду грамотності воно нічим не краще від "охтобус" чи "транвай".

Професорка Лариса Масенко для документального фільму "Соловей співає" колись розповідала.

"У 20-ті роки почали активно розвиватися українська лексикографія та термінознавство, але було проголошено "шкідництво на мовному фронті", буцімто українські мовознавці відривали українську мову від російської, і надалі було впроваджено насильницьку практику штучного зближення української мови з російською. І це почало відбуватися вже в 30-х роках дуже активно. Якщо в російсько-українському словнику Кримського, Єфремова до слова "ворона" подається синонімічний відповідник "ґава", то вже в словнику 48-го року "ґава" переходить на друге місце, а в деяких словниках узагалі зникає. Також у Кримського, Єфремова не було слова "корзина", був "кошик". Потім зʼявляється тільки "корзина", як у російській мові", - говорила вона.

"У західних словʼян теж переступний: у чехів - přestupný rok, у словаків - priestupný rok, у поляків - rok przestępny. Але цікавим є те, що колись це слово було поширене й у східних областях України, а не тільки в західних. Наприклад, на Луганщині казали "пересту́пний". У сербській і хорватській мовах теж prestupna / prijestupna godina (рік). І в білоруській: пераступны год. Це слово в усіх словʼянських мовах походить від прасловʼянського stǫpаti (stǫpiti) "ступати; топтати; іти, ходити". Переступний, бо, ймовірно, "переступає" інші роки, перевершуючи їх за довжиною", - довела до відома Ольга Васильєва.