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Російська "калька", яка псує мову українців: від цих слів варто позбутися (відео)

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 липня 2023 08:52
Російська "калька", яка псує мову українців: від цих слів варто позбутися (відео) Від якої "кальки" в мові потрібно відмовитися (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Роки впливу Росії на українську культуру дають своє: у нашій мові з'явилися такі поняття як "суржик" і "калька". Часто вони сприймаються як цілком нормальні висловлювання, однак насправді не властиві українській мові та псують її.

Від яких слів варто позбутися, розповіла мовознавиця Лариса Чемерис на своїй сторінці в Instagram.

Запам'ятайте цей перелік

Слова, від яких потрібно позбутися та замінювати їх на українські альтернативи:

  • в цілому - загалом
  • враховуючи - з огляду на
  • все рівно - все одно чи однаково
  • з точки зору - з погляду
  • інша справа - інша річ
  • справа в тому, що... - річ у тому, що...
  • вибачаюся - вибачте (мені), даруйте, пробачте, перепрошую
  • в кінці-кінців - зрештою, врешті-решт, кінець кінцем
  • виключення з правил - виняток

Як перейти на українську мову

  • Якомога більше спілкуйтеся українською

Не бійтеся насмішок чи незрозумілих запитань. Ба більше - навіть не соромтеся робити помилки, адже саме на них ми й вчимося. Нехай неправильна вимова чи некоректне вживання конструкцій стане першим кроком до бездоганного володіння мовою.

  • Оточіть себе українським

Усім відомі експерименти, коли людину поміщали в іншомовне оточення, і за кілька тижнів вона вже говорила тією мовою. Зробіть те саме із собою. Слухайте українську музику, читайте українськомовну літературу, дивіться фільми з українською озвучкою, щоб збагачуватися саме "живою" мовою.

  • Налаштуйте свої гаджети

Встановіть на телефоні та комп'ютері українську мову. Це стане ще одним постійним джерелом збагачення словникового запасу.

  • Записуйте вислови, які припали вам до душі

Мова - це дуже мінливе явище, в якому щодня з'являються нові фрази. Почули щось цікаве в автобусі чи кав'ярні? Запишіть, щоб не забути та використовувати у своєму мовленні.

Нагадаємо, що в Україні стежать за порушеннями мовного закону. Остання статистика показала, що найбільше скарг надходить з Києва.

Ми також розповідали, які російські прислів'я треба викорінювати з української мови.

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мовний закон