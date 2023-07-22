Високий хвіст знову в тренді! Дізнайтеся, чи личить вам ця зачіска (фото)

Які бувають високі хвости

Можливо, для вас це стане несподіванкою, але існує декілька різновидів високого хвоста.

Серед них хвіст, де волосся розведено по боках у формі арки, яка обрамляє обличчя, туго зачесаний хвіст, низький хвіст (його також заведено вважати кінським) та інші варіації з волоссям.

Якими бувають високі хвости (фото: instagram.com/neenwilsonhair; instagram.com/hairbyhatem; instagram.com/hamzahairdresser)

Найпопулярніший образ літа 2023 - це саме так, як носить Барбі, тобто з трошки підкрученими кінчиками.

Цікаво, що європейським жінкам набагато легше зробити кінський хвіст, тому що їхнє волосся легше формувати та скріплювати разом.

Кому буде личити високий хвіст

Найкраще ця зачіска буде виглядати на володарках густого об'ємного та довгим чи середнім волоссям. До речі, якщо у вас коротке, але злегка кучеряве чи хоча б хвилясте волосся, тоді хвіст також стане виграшним варіантом.

Ріанна також носить високий хвіст у стилі Барбі (фото: theguardian.com)

Стилісти не охоче радять робити таку зачіску зрілим жінкам, адже тоді стає видно всі вікові недоліки. Проте вік уже давно не вважають перешкодою для чогось. Якщо ви не хочете відкрито демонструвати зморшки, можете зробити високий хвіст із випущеними пасмами.

Як зробити високий хвіст

Головна перевага цієї зачіски в тому, що вона не потребує багато часу чи зусиль. Щоб носити гарний кінський хвіст, вам потрібно:

добре розчесати волосся та зібрати у хвіст

затягніть резинкою досить туго, але не так, щоб пошкодити волосся

закріпіть під хвостом дві "невидимки", щоб хвіст не опустився

За бажання можна закріпити маленькі волосинки лаком чи зробити начіс.