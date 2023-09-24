Чи реально відновити Великий Луг на місці Каховського водосховища: відповідь академіка

Про це розповів академік НАН України, геоботанік і доктор біологічних наук Яків Дідух в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Чому не вдасться відновити Великий Луг

Великий Луг - історична назва місцевості, річкових плавнів, які колись були між Дніпром і лівою притокою Конки, а також тягнулись широкою смугою вздовж Правого берега від гирла річки Середня Хортиця.

"Той Луг, який був колись на місці Каховського водосховища, відновити уже неможливо, бо за 70 років там відбулися певні процеси, з'явились інші ґрунти, зовсім інша основа. Там можливе формування лісів, але разом з природними місцевими видами з'являться такі, з якими ми боремося - адвентивні, вони чужі для наших територій", - заявив академік.

Також він додав, що екосистеми відновлюються природним шляхом, але цей процес потрібно моніторити й регулювати

"Луків на цих місцях тепер теж не буде, бо для того, щоб сформувалася злакова основа потрібно випасати худобу або викошувати траву. Але там мул і худоба просто не зможе по ньому ходити. Деякі ділянки можна засадити сільськогосподарськими культурами. Тому треба регулювати - щось підсіювати, а щось викорінювати", - пояснив Дідух.

Нова екосистема формуватиметься 40 років

За словами академіка, на місці Каховського водосховища формуватиметься нова екосистема.

"Верби та тополі ростуть швидко, тому природні екосистеми в заплаві формуються швидше, ніж на суходолі. Нова сформується за 40 років", - розповів науковець.

Також він наголосив, що не варто повністю затоплювати водосховище, бо на це піде 8 років. За цей час там будуть високі дерева та високотрав'я.

"Коли ці зарості затоплять, органіка перегниватиме і забруднюватиме повітря, бо проточність води незначна. Хоча це не ті масштаби, що спричиняють підвищення температури, але це суперечить доктрині охорони довкілля і боротьби з потеплінням", - додав Дідух.