У виші, де вчитиметься Буданов, відкриють військову кафедру. Вони зараз в тренді

Острозька академія

Згідно з постановою Кабміну, на базі Національного університету "Острозька академія" буде створено кафедру військової підготовки. Там будуть викладати програму підготовки офіцерів запасу.

Як та коли запрацює новостворена кафедра - поки що невідомо. Поки що навчальний заклад готує умови вступу, терміни подачі документів та іншу документацію. Хто саме буде викладати дисципліни - також у ВНЗ пообіцяли повідомити згодом, у відкритому доступі на сайті університету.

До речі, цього року в Острозьку академій вступив на аспірантуру керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він вчиться на спеціальності "Політологія".

А у 2019-2020 роках магістерську програму з міжнародних відносин цього університету закінчив Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

Як зазначають в Острозькій академії, свого часу вони випустили також дев'ять бойових генералів та командувача 30-ї армії. Зараз в університеті є дві спеціальності, які пов1язані з військовою справою - це "Національна безпека" та "Політологія".

Київська школа економіки

Зауважимо, що на військові кафедри в українських вишах сьогодні є попит. Так, про роботу над створенням такого підрозділу навчального закладу, де готуватимуть офіцерів запасу, заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

"Спробуємо відкрити військову кафедру, щоб ті, хто хоче, могли отримати військову професію. Це складно, майже неможливо, але ми будемо це робити. Приватному вузу мають дозволити мати військову кафедру", - написав він у Facebook.

За словами Милованова, у KSE готували б аналітиків і розвідників.