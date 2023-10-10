В вузе, где будет учиться Буданов, откроют военную кафедру. Они сейчас в тренде

Острожская академия

Согласно постановлению Кабмина, на базе Национального университета "Острожская академия" будет создана кафедра военной подготовки. Там будут преподавать программу подготовки офицеров запаса.

Как и когда заработает новая кафедра - пока неизвестно. Пока учебное заведение готовит условия поступления, сроки подачи документов и другую документацию. Кто именно будет преподавать дисциплины - также в вузе пообещали сообщить впоследствии, в открытом доступе на сайте университета.

Кстати, в этом году в Острожскую академию поступил на аспирантуру руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он учится на специальности "Политология".

А в 2019-2020 годах магистерскую программу по международным отношениям этого университета окончил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как отмечают в Острожской академии, в свое время они выпустили девять боевых генералов и командующего 30-й армией. Сейчас в университете есть две специальности, связанные с военным делом - это "Национальная безопасность" и "Политология".

Киевская школа экономики

Заметим, что на военные кафедры в украинских вузах сегодня есть спрос. Так о работе над созданием такого подразделения учебного заведения, где будут готовить офицеров запаса, заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Попробуем открыть военную кафедру, чтобы желающие могли получить военную профессию. Это сложно, почти невозможно, но мы будем это делать. Частному вузу должны позволить иметь военную кафедру", - написал он в Facebook.

По словам Милованова, в KSE готовили бы аналитиков и разведчиков.