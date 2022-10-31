Вишгород поринув у темряву. Коли з'явиться світло – ніхто не знає

Вишгород у Київській області знеструмлено через ракетні обстріли 31 жовтня. За попередньою інформацією, електрика в будинках не з'явиться найближчої доби.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Вишгород оперативний" із посиланням на ДТЕК.

Електроенергія у Вишгороді через ракетні удари не з'явиться ні сьогодні, 31 жовтня, ні, швидше за все, завтра – 1 листопада.

"Друзі, за попередньою інформацією, електроенергія сьогодні в місті не з'явиться. І до завтрашнього вечора також. Служби ДТЕК працюють над розв'язанням цієї проблеми, але поки що маємо такий невтішний прогноз", - сказано в повідомленні.

Схожа ситуація склалася у Броварському районі Київської області. У ДТЕК попередили, що з 22:00 – 22:30 можливе відключення світла на невизначений час.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня Росія завдала ракетних ударів по багатьох областях України. Відомо, що після обстрілу було частково знеструмлено Київська область та частину столиці. Також був відсутній мобільний зв'язок та були перебої з водою.

Ближче надвечір подачу електроенергії вдалося відновити частково - через резервну схему живлення підключили 85% абонентів. Ще понад 40 тисяч сімей залишається без світла на Київщині.

Ремонт пошкоджень ускладнюється ще й тим, що закінчується запас обладнання. Як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, запас обладнання зі складів було використано після попередніх атак.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Вже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, як його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Зараз це проблема у всіх енергетиків", - сказав Сахарук.