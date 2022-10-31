Україна отримає допомогу від 12 країн, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, - МЗС

Енергетична інфраструктура України, яка зазнала значних пошкоджень через російські обстріли, буде відновлена завдяки 12-ти країнам, які вже надали і продовжують надавати відповідне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода.

"Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів", - наголосив міністр.

Наразі вже є домовлення про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.

"Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", - додав Кулеба.

Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.