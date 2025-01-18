"Вірю в нашу перемогу": історик поділився своїм досвідом із музеєм "Голоси мирних"

Яків — історик і дослідник XX століття. Він розумів, що після анексії Криму Україна може зіткнутися із серйозними викликами. Проте формат повномасштабної війни все одно став для нього несподіванкою.

Ще незадовго до повномасштабного вторгнення він закупив продукти тривалого зберігання, свічки та інші важливі речі.

"Мої колеги сміялися, коли дізналися про мої запаси, запитуючи, навіщо мені так багато. Але це, мабуть, професійна деформація історика — завжди бути готовим до найгіршого", — пояснює він.

Проте наступ із білорусі став для чоловіка справжнім шоком, такого навіть він не очікував. Терміново довелося відправити матір та бабусю за кордон. Яків відзначає, скільки людей під'єдналося до евакуації. На тлі жаху війни проявлялися велика людяність.

"У Львові багато людей допомагали тим, хто не міг рухатися самостійно, хто був на візках. Біженців розміщували у спортивних залах, забезпечували всім необхідним і переправляли далі до країн Євросоюзу. Це була дивовижна згуртованість", — ділиться Яків.

Він підкреслює, що під час війни його здивувала саме здатність суспільства до самоорганізації. Для історика це унікальна можливість побачити країну в умовах війни — як у негативних, так і у позитивних аспектах.

Яків розповідає, як психологічно переживає непросту реальність. Спрацьовує захисна реакція: включається дослідник. Він проводить певний аналіз: ось ці події мають спільне з попередніми злочинами — наприклад, з геноцидом у Руанді або війною на Балканах.

Інформація складається по поличках, і це наче стає трохи безпечнішим, вже не так сильно впливає на психіку. Попри всі виклики, Яків упевнений у перемозі України. Для нього найголовніше, щоб наша держава залишалася сильною, незалежною й демократичною.

"Я вірю, що Україна відновить суверенітет на всій своїй території. Коли й у якому форматі — це вже інше питання. Мені не потрібен наш парад на червоній площі. Але я впевнений: Україна буде незалежним, активним гравцем на міжнародній арені", — каже історик.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.