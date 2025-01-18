"Верю в нашу победу": историк поделился своим опытом с музеем "Голоса мирных"

Яков - историк и исследователь XX века. Он понимал, что после аннексии Крыма Украина может столкнуться с серьезными вызовами. Однако формат полномасштабной войны все равно стал для него неожиданностью.

Еще незадолго до полномасштабного вторжения он закупил продукты длительного хранения, свечи и другие важные вещи.

"Мои коллеги смеялись, когда узнали о моих запасах, спрашивая, зачем мне так много. Но это, видимо, профессиональная деформация историка - всегда быть готовым к худшему", - объясняет он.

Однако наступление из Беларуси стало для мужчины настоящим шоком, такого даже он не ожидал. Срочно пришлось отправить мать и бабушку за границу. Яков отмечает, сколько людей подключилось к эвакуации. На фоне ужаса войны проявлялись большая человечность.

"Во Львове много людей помогали тем, кто не мог двигаться самостоятельно, кто был на колясках. Беженцев размещали в спортивных залах, обеспечивали всем необходимым и переправляли дальше в страны Евросоюза. Это была удивительная сплоченность", - делится Яков.

Он подчеркивает, что во время войны его удивила именно способность общества к самоорганизации. Для историка это уникальная возможность увидеть страну в условиях войны - как в негативных, так и в позитивных аспектах.

Яков рассказывает, как психологически переживает непростую реальность. Срабатывает защитная реакция: включается исследователь. Он проводит определенный анализ: вот эти события имеют общее с предыдущими преступлениями - например, с геноцидом в Руанде или войной на Балканах.

Информация складывается по полочкам, и это как будто становится немного безопаснее, уже не так сильно влияет на психику. Несмотря на все вызовы, Яков уверен в победе Украины. Для него самое главное, чтобы наше государство оставалось сильным, независимым и демократическим.

"Я верю, что Украина восстановит суверенитет на всей своей территории. Когда и в каком формате - это уже другой вопрос. Мне не нужен наш парад на красной площади. Но я уверен: Украина будет независимым, активным игроком на международной арене", - говорит историк.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.