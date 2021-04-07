Вирус поражает молодых и очень коварен: львовский врач назвала особенности британского штамма

Она отметила, что британский вирус поражает пациентов всех возрастов, но в последнее время в больницы стали попадать совсем молодые.

"У нас есть разные пациенты, но действительно, британский штамм сильнее поражает молодежь, людей работоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка – 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на штучной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему пациенту в реанимации 89 лет. То есть, есть разная возрастная категория, но больше всего пациентов поступает в возрасте от 46 до 53-60 лет", - рассказала Матолинец.

Она добавила, что британский штамм коварен своей непредсказуемостью и в начале болезни люди чувствуют себя удовлетворительно, а ухудшение наступает внезапно.

"Это люди, которые ходят на работу, у которых температура, ломка, насморк, то есть, у которых инфекция протекает очень легко, и они на нее практически не обращают внимания. Вот они ходят-ходят… Сами потом говорят, мол, я выпивал ежедневно 3 г парацетамола, так как поднималась температура. А потом они просыпаются утром (9-12 сутки) и таблетка не помогает. Их привозят по скорой, а там 80-90% поражения легких", - объяснила медик.

Матолинец отметила, что пациентов с поражением легких ниже 70% перестали госпитализировать.

"Мы уже не берем с поражением легких менее чем 70%, так как большое количество пациентов с тотальным поражением, что им помочь не успеваем. Во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но то были люди пожилого возраста. А сейчас молодежь и поражение 80-90%", - объяснила врач.

Легче всего болезнь переносят пациенты, которые в первые 2-3 дня болезни почувствовали, что что-то не так с организмом, и отнеслись к этому серьезно.

"Все врачи рекомендуют максимально свежий воздух, отсутствие физической нагрузки, никаких стрессов, много питья и витамины. Если в первые дни этого придерживаться, то шанс на поражение легких – невысокий. А если жить в обычном режиме и пить таблетки от температуры, то на 9-10 сутки привезут каретой скорой помощи в больницу – то шанс в два раза выше", - резюмировала Матолинец.