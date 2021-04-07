Вірус вражає молодих і дуже підступний: львівський лікар назвала особливості британського штаму

Вона зазначила, що британський вірус вражає пацієнтів різного віку, але останнім часом у лікарні стали потрапляти зовсім молоді.

"У нас є різні пацієнти, але дійсно, британський штам сильніше вражає молодь, людей працездатного віку. На сьогодні у нас наймолодша пацієнтка – 22 роки. Це дівчина, у якої виявлений цукровий діабет і важка пневмонія, вона на штучній вентиляції легенів, боремося за її життя. Найстаршому пацієнту в реанімації 89 років. Тобто, є різна вікова категорія, але найбільше пацієнтів надходить у віці від 46 до 53-60 років", - розповіла Матолінець.

Вона додала, що британський штам підступний своєю непередбачуваністю і на початку хвороби люди почувають себе задовільно, а погіршення наступає раптово.

"Це люди, які ходять на роботу, у яких температура, ломка, нежить, тобто, у яких інфекція протікає дуже легко, і вони на неї практично не звертають уваги. Ось вони ходять-ходять... Самі потім кажуть, мовляв, я випивав щодня 3 г парацетамолу, оскільки підіймалася температура. А потім вони прокидаються вранці (9-12 добу) і таблетка не допомагає. Їх привозять по швидкій, а там 80-90% ураження легенів", - пояснила медик.

Матолінець зазначила, що пацієнтів з ураженням легень нижче 70% перестали госпіталізувати.

"Ми вже не беремо з ураженням легень менш ніж 70%, оскільки велика кількість пацієнтів з тотальним ураженням, що їм допомогти не встигаємо. Під час другої хвилі, ми працювали з пацієнтами з ураженням 40-50%, але то були люди похилого віку. А зараз молодь і ураження 80-90%", - пояснила лікар.

Найлегше хворобу переносять пацієнти, які в перші 2-3 дні хвороби відчули, що щось не так з організмом, і поставилися до цього серйозно.

"Всі лікарі рекомендують максимально свіже повітря, відсутність фізичного навантаження, ніяких стресів, багато пиття і вітаміни. Якщо у перші дні цього дотримуватися, то шанс на ураження легень – невисокий. А якщо жити у звичайному режимі та пити таблетки від температури, то на 9-10 добу привезуть каретою швидкої допомоги в лікарню – то шанс у два рази вище", - резюмувала Матолінець.