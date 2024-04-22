Вірші Стуса і Шевченка: на виставці "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" пройде музично-перформативний вечір

У програмі музично-поетичного дійства звучатимуть вірші Василя Стуса і Тараса Шевченка. Про що говорили пророки різних епох? Мова та форми змінюються, але чи змінились питання.

Окрім цього, буде представлено унікальний візуальний ряд до композицій та показано анімаційну стрічку "Маріуполь. Сто ночей" із живим виконанням саундтреку.

DakhTrio - проект театру "ДАХ", що перетворює поезії на музично-театральні подорожі. Його голосами є Софія Баскакова, Ігор Димов та Володимир Руденко. У перформансі братиме участь Володимир Лутіков, актор Центру сучасного мистецтва "ДАХ". Після перформативної частини заходу відбудеться її обговорення.

Мультимедійний простір музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який відкрила виставка, презентує частину історій з 100-тисячної колекції музею, яка є найбільшим у світі архівом історій українців про війну з перших вуст.

Мета виставки - проявити глибину й силу людських історій, осмислити та відрефлексувати події війни завдяки ефекту присутності, створеному артоб’єктами. Лінійний куратор - Андрій Палатний, автор концепції та куратор - Владислав Троїцький.

Коли: 28 квітня, 17:00 (1 година)

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний, за підтвердженою реєстрацією https://forms.gle/TgavJKB4tc1BzmL27

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