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Стихи Стуса и Шевченко: на выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" пройдет музыкально-перформативный вечер

Стихи Стуса и Шевченко: на выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" пройдет музыкально-перформативный вечер (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В воскресенье, 28 апреля, состоится театральный перформанс с живым вокальным и музыкальным сопровождением от DakhTrio и актера Центра современного искусства "ДАХ" в рамках выставки "ГОЛОСА", которая открыла мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с артинсталяцией.

Об этом говорится в анонсе музея.

В программе музыкально-поэтического действа будут звучать стихи Василия Стуса и Тараса Шевченко. О чем говорили пророки разных эпох? Язык и формы изменяются, но изменились ли вопросы.

Кроме этого, будет представлен уникальный визуальный ряд к композициям и показана анимационная лента "Мариуполь. Сто ночей" с живым исполнением саундтрека.

DakhTrio – проект театра "ДАХ", превращающий поэзии в музыкально-театральные путешествия. Его голосами есть София Баскакова, Игорь Дымов и Владимир Руденко. В перформансе примет участие Владимир Лутиков, актер Центра современного искусства "ДАХ". После перформативной части мероприятия состоится ее обсуждение.

Открывшая выставка мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова презентует часть историй из 100-тысячной коллекции музея, которая является крупнейшим в мире архивом историй украинцев о войне из первых уст.

Цель выставки – проявить глубину и силу человеческих историй, осмыслить и отрефлексировать события войны благодаря эффекту присутствия, созданному артобъектами. Линейный куратор – Андрей Палатный, автор концепции и куратор – Владислав Троицкий.

Когда: 28 апреля, 17:00 (1 час)

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободный, по подтвержденной регистрации https://forms.gle/TgavJKB4tc1BzmL27

Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте музея https://civilvoicesmuseum.org/

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