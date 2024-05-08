"Не очень понравился". Оля Цыбульская вспомнила свое знакомство с Сергеем Жаданом

Сергей Жадан - известный украинский писатель, поэт и музыкант. Певица Оля Цыбульская считает его представителем "живой" украинской классики. Но их знакомство сложилось не так, как предполагалось.

Знакомство Цыбульской с Жаданом

Говоря о своих любимых людях в культуре, Оля Цыбульская называет Тараса Шевченко и Лину Костенко, однако для детей эта классика далекая, по словам исполнительницы.

"А мне хочется полюбить украинское, чтобы я его пришла и взяла за руку. Жадана так где-то поймала, например", - говорит Оля.

Она вспоминает, как впервые встретилась и познакомилась с Сергеем.

"Я презентовала книгу на радио, он тоже был, такой нахмуренный и не очень хотел со мной общаться. Стихи его нравятся, книги нравятся, он не очень понравился. Я, переступая свое эго, подхожу и говорю: "Добрый день. Я Оля. Мне очень приятно с вами познакомиться. Что вы, как вы?" Завязываю примитивный разговор не о глубоком и высоком, а какую-то человеческую, потому что мне интересно с ним подышать одним воздухом", - рассказывает Цыбульская.

Сергей Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Кем из известных людей увлекается артистка

Первыми Оля Цыбульская называет группу "Latexfauna".

"Очень крутые парни, мне нравится вайб музыки", - говорит певица.

Украинская группа "Latexfauna" (фото: instagram.com/latexfauna)

Она любит культурный продукт, который создает Филипп Коляденко.

"Я считаю его феноменальным композитором. Для меня Филипп Коляденко тоже живой классик, потому что он очень талантливый человек, пишет классную музыку. Он очень тонко чувствует", - рассказывает Оля.

Филипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Еще ей импонирует Иван Урывский, известный режиссер театральных представлений, в частности, "Конотопской ведьмы", недавно сорвавшей фурор.

Иван Урывский (фото: instagram.com/ivan_uryvskyi)