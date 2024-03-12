Вірш, портрет і не тільки. NASA відправить спеціальне послання в космос: у чому причина

У жовтні цього року місія Europa Clipper розпочне свою більш ніж п'ятирічну подорож до системи Юпітера, де зонд досліджуватиме ознаки позаземного життя. Цей крижаний світ вважається одним із найбільш підходящих об'єктів для подібних пошуків у Сонячній системі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науково-дослідний центр NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Яка інформація зашифрована у посланні

Символічний вантаж, який місія Europa Clipper доставить до супутника Юпітера, відбиває великі надії її команди на дослідження Європи.

Цей вантаж є танталовою пластиною розміром 18 на 28 сантиметрів, що закриває блок з інструментами. На ній вигравірувано різні елементи, включаючи вірш, портрет вченого, зображення пляшки, рівняння Дрейка та зашифрований діапазон радіочастот, що розглядається як ідеальний для міжзоряного зв'язку через низький фоновий шум.

На пластині вигравірувано різні елементи (фото: X/NASAJPL)

На звороті пластини знаходиться графічне уявлення слова "вода" 103 мовами і символ, що позначає воду в жестовій мові. Також тут розміщено мікрочіп із записом імен понад 2,6 мільйона людей, які залишили свою заявку на сайті місії.

Вірш на пластині написаний американською поетесою Адою Лаймон і присвячений Європі, а портрет зображує планетолога Рона Грилі, робота якого вважається ключовою для проекту Europa Clipper.

Вірш написаний Адою Лаймон (фото: X/NASAJPL)

Дрейка (фото: X/NASAJPL)

Що ще відомо про пластину

Інформаційні пластини, які раніше спрямовували NASA на зондах "Вояджер" і "Піонер", виходили в міжзоряний простір, тоді як "Європа Кліппер" залишиться в межах системи Юпітера. Тому це послання, скоріше, символічне і призначене для майбутніх поколінь.

Пластина на зонді "Вояджер" (фото: Wikimedia)

Проте воно містить дані, які могли б бути корисними для інопланетних цивілізацій. Наприклад, рівняння Дрейка використовується для оцінки числа потенційно активних, здатних вийти на контакт, цивілізацій у галактиці Чумацький Шлях.

Діапазон радіочастот, придатних для міжзоряного спілкування, зашифрований у вигляді атома з електронами, що дозволить знайти мову, не вимагаючи специфічних знань.