Вирощуємо оливкове дерево на підвіконні: проста інструкція

Освітлення

Його деревцю потрібно максимально багато. Маленьке дерево можна тримати на підвіконні (навіть південному), а доросле якщо і поставите в кут, то тільки в самий освітлений. Лоджія, балкон - підходять відмінно.

Температура

Навесні і влітку (по вересень включно) можете тримати оливку в будь-якому приміщенні, а восени та взимку – бажано у прохолодному (не вище 12 градусів тепла).

Полив

Максимальний. Як тільки верх ґрунту в горщику просохне, добре пролийте його. В середньому це робиться 2-3 рази на тиждень.

Обприскування

Їх варто проводити влітку (у спеку), а також взимку (якщо ваша оливка не зимує в холодній кімнаті, а в житловому приміщенні, і поруч працює батарея).

Оливкове дерево прикрасить вашу кімнату (фото: pixabay)

Підживлення

Навесні оливку варто двічі на місяць підгодовувати препаратами (або органікою, адже у вас плодове дерево) з азотом. Влітку дерева дають комплексне мінеральне добриво.

Обрізка

Навесні можна брати в руки секатор і сміливо формувати крону.

Чи можна їсти оливки з такого деревця?

Звісно, плоди такого деревця цілком їстівні. Щоправда, їх на ньому мало (штук 15) і вони дрібні. Тому краще залиште їх гна рослині - так воно виглядає дуже гарно.