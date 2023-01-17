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Выращиваем оливковое дерево на подоконнике: простая инструкция

Как вырастить оливковое дерево дома (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оливковое дерево в горшке – очень красивая диковинка, которой стоит порадовать себя любителям комнатных растений. Вырастить его из косточки вам вряд ли удастся, к тому же это займет много времени. А вот купить или получить в подарок – просто.

Как выращивать экзотику – рассказали в Telegram Квіти і рослини.

Освещение

Его деревцу нужно максимально много. Маленькое дерево можно держать на подоконнике (даже южном), а взрослое если и поставите в угол, то только в самый освещенный. Лоджия, балкон – подходят отлично.

Температура

Весной и летом (по сентябрь включительно) можете держать оливку в любом помещении, а осенью и зимой – желательно в прохладном (не выше 12 градусов тепла).

Полив

Максимальный. Как только верх грунта в горшке просохнет, хорошо пролейте его. В среднем это делается 2-3 раза в неделю.

Опрыскивание

Их следует проводить летом (в жару), а также зимой (если ваша оливка не зимует в холодной комнате, а в жилом помещении и рядом работает батарея).

Оливковое дерево украсит вашу комнату (pixabay)

Подкормка

Весной оливку следует дважды в месяц подкармливать препаратами (или органикой, ведь у вас плодовое дерево) с азотом. Летом деревья дают комплексное минеральное удобрение.

Обрезка

Весной можно брать в руки секатор и смело формировать крону.

Можно ли есть оливки с такого деревца?

Конечно, плоды такого деревца вполне съедобны. Правда, их на нем мало (штук 15), и они мелкие. Поэтому лучше оставьте их на растении – так оно выглядит очень красиво.

Раньше мы писали, как приготовить банановую и луковую воду для прикормки комнатных растений.

Также читайте, какие растения имеют самые маленькие и самые крупные семена в мире.

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