Выращиваем оливковое дерево на подоконнике: простая инструкция

Освещение

Его деревцу нужно максимально много. Маленькое дерево можно держать на подоконнике (даже южном), а взрослое если и поставите в угол, то только в самый освещенный. Лоджия, балкон – подходят отлично.

Температура

Весной и летом (по сентябрь включительно) можете держать оливку в любом помещении, а осенью и зимой – желательно в прохладном (не выше 12 градусов тепла).

Полив

Максимальный. Как только верх грунта в горшке просохнет, хорошо пролейте его. В среднем это делается 2-3 раза в неделю.

Опрыскивание

Их следует проводить летом (в жару), а также зимой (если ваша оливка не зимует в холодной комнате, а в жилом помещении и рядом работает батарея).

Оливковое дерево украсит вашу комнату (pixabay)

Подкормка

Весной оливку следует дважды в месяц подкармливать препаратами (или органикой, ведь у вас плодовое дерево) с азотом. Летом деревья дают комплексное минеральное удобрение.

Обрезка

Весной можно брать в руки секатор и смело формировать крону.

Можно ли есть оливки с такого деревца?

Конечно, плоды такого деревца вполне съедобны. Правда, их на нем мало (штук 15), и они мелкие. Поэтому лучше оставьте их на растении – так оно выглядит очень красиво.