Вірні ознаки, що чоловік вас розлюбив

Чоловік, який любить, проявляє свої почуття тим, що захищає, допомагає і заявляє всьому світові, що ви - його жінка. Ось "три кити" чоловічого кохання, які красномовніші за слова. Проте іноді жінки починають сумніватися, коли бачать певні тривожні зміни в поведінці партнера. Коли ці сумніви дійсно мають підґрунтя?
Про це читайте далі в матеріалі Styler.
Якщо чоловік, який колись танув від вашого "зайчику", "котику", та й сам звав вас "сонечком", "коханою", раптом почав морщитися від такого, це може свідчити, що він до вас охолонув.
Річ не у вродженій чоловічій суворості, адже чоловіки, які і жінки, теж потребують пестощів. Поясненням може бути те, що він до вас збайдужів.
Чоловік, який почав придиратися до складочок, зморшок чи натякати, що вам потрібно в зал чи зробити підтяжку, швидше за все не має глибоких почуттів до вас.
Якщо його не влаштовує ваша зовнішність - його не влаштовуєте і ви самі. І навіть якщо ви схуднете, пофарбуєтесь, чи вставите імпланти четвертого розміру, він все одно знайде до чого причепитися.
Чоловік, який дійсно кохає, буде навпаки ідеалізувати вас у присутності інших людей,роблячи акцент на ваших перевагах.
Якщо ж у стосунках з'явилися привселюдні підколки, приниження, приховані під жартами, ви маєте насторожитися.
Люблячі чоловіки будуть стійко терпіти, що ви годинами базікаєте з мамою по телефону, займаєте надовго ванну чи слухаєте сльозливі пісні.
Якщо він почав придиратися до вас через ваші звички, робити зауваження з приводу дрібниць, майте на увазі - щось між вами пішло не так.
Якщо люблячий чоловік знає, що вам дуже важливо висловитися, - він зробить над собою зусилля і уважно вислухає вас, навіть якщо йому ця тема зовсім нецікава.
Нелюблячий чоловік скоріш за все відмахнеться від вас, мовляв, нема часу, не до цього, або ж взагалі скаже, що йому це не цікаво.
Чоловіків насправді дратують сльози жінки, їм хочеться втекти далі і не бачити й не чути всього цього. Різниця в тому, що люблячий чоловік пересилить себе і буде вас заспокоювати і втішати.
Якщо він вас розлюбив, то просто проігнорує, або ще й кепкувати почне, мовляв, чого "нюні розпустила".
Для люблячого чоловіка на першому місці завжди будуть прохання і бажання коханої (а не приятелів або далеких родичів). Насправді чоловікам подобається допомагати жінкам - це дає їм можливість відчути себе чоловіками.
Якщо ж саме безневинне прохання типу вкрутити лампочку, викликає у нього справжні труднощі чи роздратування, варто задуматися.
Цілком природно, що закоханий чоловік починає нервувати, коли на вас звертає увагу інший "самець" (звісно, якщо ревнощі не виходять за рамки і не перетворюються на бурхливі сцени).
Але коли чоловік абсолютно байдужий до знаків уваги, які надають його жінці інші чоловіки, - це тривожна ознака, що означає - йому більше не хочеться боротися за вас.
Потреба захищати своїх близьких також є базовою для чоловіка. А бути захищеною - це природна потреба жінки. Тому цілком природно, що люблячий чоловік турбується, коли його кохана пізно повертається з роботи або знаходиться одна в незнайомому місці або компанії.
Тому, якщо ви не отримуєте від чоловіка захист і підтримку в складних ситуаціях (ви одна вночі їдете додому або заблукали в чужому місті, або на вас сильно накричав ваш начальник, а чоловікові все одно), це дуже погана ознака.
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