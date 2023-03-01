ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вирішив зробити приємно": Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 15:39
"Вирішив зробити приємно": Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти Даша Квіткова розповіла про незнайомця, який дарує їй квіти (instagram.com/kvittkova)
Автор: Тетяна Самарук

Українська блогерка Даша Квіткова похизувалась квітами, які їй подарував таємничий незнайомець. Вона з підписниками поділилась, хто цей незнайомець.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Що розповіла блогерка

Як виявилось, квіти блогерці подарував військовий, який служить на фронті. Захисник бачив, що Квіткова чи не щодня переказує кошти на ЗСУ, тож вирішив зробити їй приємно.

&quot;Вирішив зробити приємно&quot;: Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квітиДаші Квітковій військовий подарував квіти (скриншот)

Квіткова зізналась, що зараз вони з військовим, ім'я якого Богдан, підтримують зв'язок.

"Це був воєнний, його звати Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - написала Даша.

&quot;Вирішив зробити приємно&quot;: Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квітиДаша Квіткова розповіла, хто їй подарував квіти (скриншот)

Також на запитання підписників, чи закохана зараз вона у когось, вона відповіла: "так, у себе".

&quot;Вирішив зробити приємно&quot;: Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти

Даша Квіткова розповіли, у кого вона закохана (скриншот)

Дорогий подарунок від чоловіка

Також нещодавно блогерка розповідала, що в розмові з чоловіком згадала про те, що їй потрібен новий ноутбук, і вже на наступний день загадковий чоловік їй його подарував.

"Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що у тебе чогось немає, і він на наступний день тобі це дарує" - написала Квіткова.

Вона додала, що такий дорогий подарунок їй зробив не чоловік Микита Добринін, з яким вона нещодавно розійшлася, а інший чоловік.

&quot;Вирішив зробити приємно&quot;: Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти

Даші Квітковій чоловік подарував ноутбук (скриншот)

Нещодавно ми повідомляли, що Квіткова та Добринін розійшлися. Зіркова пара не змогла подолати кризу у стосунках.

Також ми писали, як виглядала Даша до одруження з Микитою Добриніним.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогерка Даша Квиткова