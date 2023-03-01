"Вирішив зробити приємно": Даша Квіткова розсекретила незнайомця, який дарує їй квіти

Українська блогерка Даша Квіткова похизувалась квітами, які їй подарував таємничий незнайомець. Вона з підписниками поділилась, хто цей незнайомець.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram .

Що розповіла блогерка

Як виявилось, квіти блогерці подарував військовий, який служить на фронті. Захисник бачив, що Квіткова чи не щодня переказує кошти на ЗСУ, тож вирішив зробити їй приємно.

Даші Квітковій військовий подарував квіти (скриншот)

Квіткова зізналась, що зараз вони з військовим, ім'я якого Богдан, підтримують зв'язок.

"Це був воєнний, його звати Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - написала Даша.

Даша Квіткова розповіла, хто їй подарував квіти (скриншот)

Також на запитання підписників, чи закохана зараз вона у когось, вона відповіла: "так, у себе".

Даша Квіткова розповіли, у кого вона закохана (скриншот)

Дорогий подарунок від чоловіка

Також нещодавно блогерка розповідала, що в розмові з чоловіком згадала про те, що їй потрібен новий ноутбук, і вже на наступний день загадковий чоловік їй його подарував.

"Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що у тебе чогось немає, і він на наступний день тобі це дарує" - написала Квіткова.

Вона додала, що такий дорогий подарунок їй зробив не чоловік Микита Добринін, з яким вона нещодавно розійшлася, а інший чоловік.

Даші Квітковій чоловік подарував ноутбук (скриншот)