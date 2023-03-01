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"Решил сделать приятно": Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 15:39
"Решил сделать приятно": Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы Даша Квиткова рассказала о незнакомце, который дарит ей цветы (instagram.com/kvittkova)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская блогерша Даша Квиткова похвасталась цветами, которые ей подарил таинственный незнакомец. Она с подписчиками поделилась, кто этот незнакомец.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Что рассказала блогерша

Как оказалось, цветы блогерше подарил служащий на фронте военный. Защитник видел, что Квиткова ежедневно переводит средства на ВСУ, поэтому решил сделать ей приятно.

&quot;Решил сделать приятно&quot;: Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветыДаше Квитковой военный подарил цветы (скриншот)

Квиткова призналась, что сейчас они с военным, имя которого Богдан, поддерживают связь.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь", - написала Даша.

&quot;Решил сделать приятно&quot;: Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветыДаша Квиткова рассказала, кто ей подарил цветы (скриншот)

Также на вопрос подписчиков, влюблена ли она сейчас в кого-то, она ответила: "да, в себя".

&quot;Решил сделать приятно&quot;: Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы

Даша Квиткова рассказали, в кого она влюблена (скриншот)

Дорогой подарок от мужчины

Также недавно блогерша рассказывала, что в разговоре с мужчиной вспомнила о том, что ей нужен новый ноутбук, и уже на следующий день загадочный мужчина подарил ей его.

"Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужчиной вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит" - написала Квиткова.

Она добавила, что такой дорогой подарок ей сделал не муж Никита Добрынин, с которым она недавно разошлась, а другой мужчина.

&quot;Решил сделать приятно&quot;: Даша Квиткова рассекретила незнакомца, который дарит ей цветы

Даше Квитковой мужчина подарил ноутбук (скриншот)

Недавно мы сообщали, что Квиткова и Добрынин разошлись. Звездная пара не смогла преодолеть кризис в отношениях.

Также мы писали, как выглядела Даша до замужества с Никитой Добрыниным.

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блогерка Даша Квиткова