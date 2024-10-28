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"Вирішили призупинити стосунки": засновниця "Куражу" Гудкова повідомила про розставання з коханим

Альона Гудкова і Олександр Гудков розлучаються (фото: instagram.com/gudkov)
Автор: Любов Блажко

Альона Гудкова, засновниця фестивалю "Кураж Базар", оголосила про розставання з Олександром Гудковим. Пара була разом 10 років і виховує двох дітей.

Про відповідне рішення підприємниця розповіла в Instagram, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Альона Гудкова розстається з обранцем

Так, у відповідному пості зірка написала, що вони з Гудковим наразі вирішили "призупинити романтичні стосунки".

"Десять років тому ми зустрілись на вечірці, наступного дня почали жити разом і з того часу встигли побудувати неймовірне життя: створити найгарніший дім, народити двох фантастичних дітей, започаткувати бізнес, який ви всі знаєте і любите. Ми створили класну родину, велике сімейне коло. Тож ми вміємо приймати правильні спільні рішення", - поділилася подробицями Альона.

Гудкова підкреслила, що рішення про розлучення було добре обдуманим і свідомим.

"Виходити заміж чи розлучатися треба з правильними людьми, щоб після зміни статусу залишитись опорою один до одного. Для нас це про стосунки точно, але в іншій ролі. І в тому числі приклад для наших дітей, як у складні моменти життя можна залишатись командою і підтримувати одне одного. "Ідеальних" картинок може бути кілька - вони змінюються з обставинами, зростанням і прийняттям того, що життя має свої сюрпризи", - зауважила засновниця "Куражу".

Альона Гудкова і Олександр Гудков розстаються (фото: instagram.com/gudkova_alyona)

До слова, Олександр Гудков - український бізнесмен, співзасновник сервісу з корпоративного харчування "Гудфуд Ворк" і "Гудфуд ет хоум". У шлюбі з Гудковою у них народилися сини Матвій та Іван.

Гудкова з синами (фото: instagram.com/gudkova_alyona)

Нагадаємо, Гудкова створила популярний фестиваль-барахолку "Кураж Базар" у 2014 році. Перший такий захід відбувся того ж року під назвою "The New Old".

Воно проходило на Воздвиженці у форматі барахолки, де участь була безплатною, а вторговані при продажі вживаних речей кошти передавалася на благодійність. Його відвідали понад 8 тисяч людей. У результаті організатори зібрали 110 тисяч гривень.

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