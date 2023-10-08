Понівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоу

Співачка Таїсія Повалій, яка зрадила свою країну, активно виступає на різних шоу у Росії. Те, що вона вдавалася до допомоги пластичних хірургів, – ні для кого не секрет. Але нещодавня її поява на публіці багатьох здивувала – артистка стала виглядати в рази гіршою і явно набрала кілограми.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на шоу "Ну все разом", де Повалій засвітилася 7 жовтня як член журі.

На самому початку шоу на сцену вийшла Таїсія Повалій та заспівала одну зі своїх старих пісень "Позичила", разом з усім залом. Артистка була одягнена в якийсь темно-синій балахон із блискітками, а на ногах – туфлі на високих підборах.

Пластичні операції Повалій явно пішли не на користь, тому що всі вигострені риси обличчя явно "попливли" і в цілому це створило дуже сумну картину.

Зовні артистка теж виглядає інакше, ніж раніше. У ранніх відео на фотографіях вона підкреслювала підтягнуту фігуру розкішними вбраннями. А зараз обирає балахони, які приховують повноту.

Як зараз виглядає Таїсія Повалій (скриншоти)

Варто зазначити, що Таїсії Повалій цього року виповниться 59 років. Вона народилася на Київщині й багато років прожила в Україні, де здобула освіту, збудувала кар'єру і навіть стала народною артисткою – у 2015 році її цього звання позбавили. А ще – заслуженою артисткою (звання позбавити все ніяк не можуть). Нині вона – путіністка, українофобка та колаборантка.

У 2012 стала депутатом від Партії регіонів, а після Революції Гідності покинула Україну та переїхала до Москви. У 2022 році вона підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну та вивезла з країни свою маму.

Потім вона виступила на концерті на честь 9 травня у Москві. РНБО запровадила санкції проти Повалій, на неї заведено справу про посягання на державну цілісність країни, і вона внесена до бази "Миротворця"

Як зараз виглядає Таїсія Повалій (скриншоти)