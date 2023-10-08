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Понівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоу

Неділя 08 жовтня 2023 17:55
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Понівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоу Як зараз виглядає Таїсія Повалія (скриншот із відео)
Автор: Анна Шиканова

Співачка Таїсія Повалій, яка зрадила свою країну, активно виступає на різних шоу у Росії. Те, що вона вдавалася до допомоги пластичних хірургів, – ні для кого не секрет. Але нещодавня її поява на публіці багатьох здивувала – артистка стала виглядати в рази гіршою і явно набрала кілограми.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на шоу "Ну все разом", де Повалій засвітилася 7 жовтня як член журі.

На самому початку шоу на сцену вийшла Таїсія Повалій та заспівала одну зі своїх старих пісень "Позичила", разом з усім залом. Артистка була одягнена в якийсь темно-синій балахон із блискітками, а на ногах – туфлі на високих підборах.

Пластичні операції Повалій явно пішли не на користь, тому що всі вигострені риси обличчя явно "попливли" і в цілому це створило дуже сумну картину.

Зовні артистка теж виглядає інакше, ніж раніше. У ранніх відео на фотографіях вона підкреслювала підтягнуту фігуру розкішними вбраннями. А зараз обирає балахони, які приховують повноту.

Понівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоу

Як зараз виглядає Таїсія Повалій (скриншоти)

Варто зазначити, що Таїсії Повалій цього року виповниться 59 років. Вона народилася на Київщині й багато років прожила в Україні, де здобула освіту, збудувала кар'єру і навіть стала народною артисткою – у 2015 році її цього звання позбавили. А ще – заслуженою артисткою (звання позбавити все ніяк не можуть). Нині вона – путіністка, українофобка та колаборантка.

У 2012 стала депутатом від Партії регіонів, а після Революції Гідності покинула Україну та переїхала до Москви. У 2022 році вона підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну та вивезла з країни свою маму.

Потім вона виступила на концерті на честь 9 травня у Москві. РНБО запровадила санкції проти Повалій, на неї заведено справу про посягання на державну цілісність країни, і вона внесена до бази "Миротворця"

Понівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоуПонівечена пластикою та розповніла Таїсія Повалій з'явилася на російському шоу

Як зараз виглядає Таїсія Повалій (скриншоти)

До речі, раніше ми писали, що зрадниця Повалій заспівала українську народну пісню на день "військової слави у РФ".

А ще розповідали, що син Повалій підтримав Україну та натякнув на розпад Росії.

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Таисия Повалий Шоу-бізнес