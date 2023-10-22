Исправить невозможно. Таисия Повалий пожаловалась россиянам на хирурга, изуродовавшего ей лицо

Пристрастие путинистки Таисии Повалий к омолаживающим процедурам сыграло с ней злую шутку. Очередной поход к хирургу обернулся проблемой, которая останется с запроданкой на всю жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Повалий пожаловалась россиянам на горе-хирурга

Лицо предательницы, которое до этого было асимметричным от очередных манипуляций, стало еще более изуродованным.

Теперь одна щека знаменитости больше другой. Это исправить никак нельзя, поскольку препарат, введенный врачом, не рассасывается.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Гель сросся с мышцами лица и убрать его невозможно даже хирургическим путем. Об этом путинистка рассказала журналистам.

По словам жертвы пластики, врач не предупредил ее о том, что препарат останется в ее тканях навсегда.

Кроме того, медик внес в одну из щек больше геля, чем в другую, что привело к нарушению пропорций в ее лице.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Теперь певица, которая уже много лет живет и строит карьеру в РФ, вынуждена корректировать этот "недостаток" с помощью грима.

"Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних, современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали", - пожаловалась россиянам молчунья.