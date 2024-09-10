UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Випадково піднялись на найвищу гору": Дантес показав, як разом з обраницею підкорив Говерлу

Даша Кацуріна і Володимир Дантес (Фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Любов Блажко

Володимир Дантес і його кохана Даша Кацуріна разом підкорили найвищу гору України - Говерлу. У соцмережах вони поділилися подробицями та показали яскраві фото.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста повідомляє про це детальніше.

Що відомо

Так, музикант і його обраниця, як виявляється, випадково здійснили підйом на найвищу точку нашої країни. Про це Володимир зазначив у відповідному пості.

"Даша любить хайкінг. А я ненавиджу ходити. Ми мріяли піти в легкий похід, переночувати в наметі, зварити каву просто неба… У Даші вже все було: наплічник, телескопічні палиці, спальник та посуд. У мене було: бажання доїхати кудись і біля машини отаборитися. НЕ ХОДИТИ!" - розповів він.

Також Дантес зазначив, що по дорозі в Заросляк вони підвезли чоловіка, який вже 26 років ходить в гори та піднімався на Говерлу близько 175 разів. Саме він порадив їм піднятися на гору - після того, як почув, що вони хотіли йти на Говерлянський водоспад.

Володимир показав кадри (Фото: instagram.com/volodymyrdantes) 

"Короче, набравши 6 літрів води, з повним набором всього ми рушили на гору. За 3 години ми піднялись. З повними рюкзаками. Ніколи не піднімавшись на жодну гору!" - написав співак.

Наостанок зірковий українець підкреслив, що отримав задоволення від пережитого досвіду. Він порадив усім за можливості також знайти час і побувати в українських Карпатах.

"Я в шоці! Чому я не робив цього раніше, чому лінувався, Даша була права, це - неймовірно! Всім сильно раджу!" - йдеться у пості.

На опублікованих кадрах можна побачити красиві блакитно-зелені краєвиди; Володимира, Дашу, які не стримують бурхливих емоцій від побаченого.

 

Реакція мережі

Колеги та шанувальники оцінили сміливий вчинок пари. Ось деякі їхні коментарі з цього приводу:

  • "Це круто, на вершині краса неймовірна"
  • "Не зупиняйтесь і підкорюйте нові вершини"
  • "Щось так тепло від цих відео і світлин"
  • "З цього тільки все починається! Так ще трохи й на Еверест залізете". 

Що відомо про стосунки Дантеса і Кацуріної

До слова, з Дашею Кацуріною Володимир Дантес почав зустрічатися після того, як повідомив про розлучення з Надею Дорофеєвою. Співачка, як відомо, почала стосунки, а згодом і вийшла заміж за ресторатора Мішу Кацуріна - колишнього обранця Даші.

Пара разом вже два роки (instagram.com/dasha_katsurina)

Раніше всі четверо - Надя і Володимир, Міша і Даша - товаришували сім'ями і їздили на спільний відпочинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ДантесДаша КацурінаЗірки шоу-бізнесу