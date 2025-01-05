Випадіння волосся після пологів: чому це відбувається та як уникнути

Після пологів багато жінок стикаються з однією поширеною проблемою - інтенсивним випадінням волосся. Такий процес є абсолютно нормальним, але важливо знати, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому випадає волосся після пологів

За словами лікаря, це може бути неприємно, особливо якщо під час вагітності волосся стало густим, здоровим і блискучим. Однак, не варто хвилюватися - це абсолютно нормальний процес, який зумовлений гормональними змінами в організмі після пологів.

Все тому, що під час вагітності рівень естрогену в організмі підвищується, що призводить до затримки звичайного циклу випадіння волосся.

У результаті, волосся не випадає так часто, а навпаки - активно росте, тому ви помічаєте, що волосся стало густішим.

Після пологів, коли гормони повертаються до своїх звичайних рівнів, рівень естрогену падає, і це призводить до того, що волосся починає випадати, аби "звільнити місце" для нових пасм.

Цикли росту волосся

Педіатр розповіла, що волосся проходить через кілька фаз росту, і кожна з них має свою особливість:

анаген (фаза росту) - волосся активно росте і може залишатися в цій фазі до 2-4 років. У цій фазі знаходиться 85-90% волосся на вашій голові

катаген (перехідна фаза) - це перехідний період, коли ріст волосся сповільнюється, і фолікул зменшується

телоген (фаза спокою) - волосся більше не росте, і через кілька місяців після цієї фази відбувається його випадання

Під час вагітності рівень естрогену гальмує нормальне випадіння волосся, тому після пологів організм намагається "відновити" цей цикл і волосся починає випадати більш інтенсивно і помітно.

Тобто, ви помічаєте випадіння 300 і більше волосин на добу, тоді як нормальна кількість у кожного - це до 100 волосків на день, яке відбувається досить непомітно і поступово.

Скільки триває післяпологове випадання волосся

Зазвичай післяпологове випадання волосся триває близько 3-6 місяців. В окремих випадках процес може затягнутися до року.

Більшість жінок помічають активне випадання через 3 місяці після пологів. Це зазвичай не є проблемою, а природнім етапом.

Пік випадіння зазвичай виникає у 4 місяці після пологів. Може змінитися структура і форма волосся - воно може навіть стати кучерявим.

Як запобігти випадінню волосся

На жаль, повністю уникнути післяпологового випадіння волосся неможливо, оскільки це гормональний процес, який не можна "перемогти" простими методами.

Однак, щоб підтримати здоровʼя волосся, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

правильне харчування - контролюйте рівень заліза в організмі та стежте за достатнім споживанням білків, оскільки це сприяє здоровʼю

збалансований догляд - використовуйте мʼякі шампуні, кондиціонери і маски, що живлять волосся. Уникайте агресивних процедур, таких як постійне фарбування або використання стайлерів

"Приймати вітаміни і наносити різні стимулюючі засоби на шкіру голови - скоріше за все буде неефективно", - написала лікар.

Важливо пам'ятати, що цей етап тимчасовий, і волосся обовʼязково відновиться.