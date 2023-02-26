Випадіння волосся може бути симптомом діабету: як боротися із проблемою

Випадіння волосся може свідчити про таке захворювання, як діабет, хоча порушення циклу росту волосяних фолікулів не вважається характерною ознакою появи інсулінорезистентності та гіперглікемії, поряд з іншими поширеними симптомами.

Медичний експерт пояснив, як діабет може провокувати облисіння та як боротися з такою проблемою.

Як діабет викликає випадання волосся

За словами доктора Грега Віда з британського медичного центру Harley Street Hair Clinic, існує кілька способів, якими діабет може призвести до випадання волосся, порушуючи цикл росту волосяних фолікулів.

По-перше, діабет може спричинити накопичення цукру в крові, що може пошкодити кровоносні судини, які більше не можуть доставляти достатню кількість кисню до волосяних фолікулів, що може перервати та зупинити цикл росту волосся.

Натомість волосяні фолікули переходять у фазу спокою та випадіння, замість фази зростання, пояснює він.

"Інший спосіб, яким діабет може викликати випадання волосся, - це нестача вироблення інсуліну. Інсулін - це гормон, який переносить цукор з кровоносних судин до клітин, які його потребують", - розповів фахівець.

Так, каже лікар, ці клітини розщеплюють цукор на енергію, яка потім дозволяє клітинам "виконувати свої звичайні функції". Що стосується волосяних фолікулів це означає створення волосся.

"Тому, якщо ви не виробляєте достатньо інсуліну, цукор не доставлятиметься до волосяних фолікулів, тому волосся не зростатиме. Натомість волосяні фолікули знову входять у фазу спокою циклу росту волосся перед випадінням", - зазначає Від.

Як запобігти випаданню волосся при діабеті

Лікар радить контролювати рівень цукру в крові, що є найкращим способом запобігання випадінню волосся через діабет.

"Ви також можете допомогти запобігти випаданню волосся, регулярно займаючись спортом та уникаючи стресових ситуацій. Вправи знижують рівень цукру в крові, а також покращують доставку кисню до клітин вашого тіла, включаючи волосяні фолікули", - розповідає експерт.

Також він додав, що стрес (емоційний та фізичний) є "добре відомою" причиною випадіння волосся, оскільки він викликає гормональні коливання та дисбаланс, які порушують цикл росту волосяних фолікулів і передчасно переводять їх у стан спокою та випадіння.

"Як і при багатьох інших симптомах діабету, ви можете виявити, що коли рівень цукру в крові знаходиться під контролем, волосся знову відростає. Однак це може бути повільним процесом", - говорить лікар.

Він рекомендує звернутися до фахівців для консультації у випадках, коли волосся не відростає після того, як рівень цукру в крові знаходиться під контролем.

Також слід звернутися до сімейного лікаря, якщо виникли підозри, що випадання волосся пов'язане із захворюванням.

"Існує чимало причин, через які ви можете втрачати волосся - це може бути стрес, гормональні зміни, спадковість, дефіцит вітамінів тощо - але якщо ви відчуваєте це поряд з іншими симптомами діабету, вам слід проконсультуватися з лікарем для можливого діагнозу", - закликає він.