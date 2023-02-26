Выпадение волос может быть симптомом диабета: как бороться с проблемой

Выпадение волос может свидетельствовать о таком заболевании, как диабет, хотя нарушение цикла роста волосяных фолликулов и не считается характерным признаком появления инсулинорезистентности и гипергликемии, наряду с другими распространенными симптомами.

Медицинский эксперт объяснил, как диабет может провоцировать облысение, и как бороться с такой проблемой.

Как диабет вызывает выпадение волос

По словам доктора Грега Вида из британского медцентра Harley Street Hair Clinic, существует несколько способов, которыми диабет может привести к выпадению волос, нарушая цикл роста волосяных фолликулов.

Во-первых, диабет может вызвать накопление сахара в крови, что может повредить кровеносные сосуды, которые больше не могут доставлять достаточное количество кислорода к волосяным фолликулам, что может прервать и остановить цикл роста волос.

Вместо этого волосяные фолликулы переходят в фазу покоя и выпадения, вместо фазы роста, объясняет он.

"Другой способ, которым диабет может вызвать выпадение волос, - это недостаток выработки инсулина. Инсулин - это гормон, который переносит сахар из кровеносных сосудов к клеткам, которые в нем нуждаются", - рассказал специалист.

Так, говорит доктор, эти клетки расщепляют сахар на энергию, которая затем позволяет клеткам "выполнять свои обычные функции". В случае с волосяными фолликулами это означает создание волос.

"Поэтому, если вы не вырабатываете достаточно инсулина, сахар не будет доставляться к волосяным фолликулам, поэтому волосы не будут расти. Вместо этого волосяные фолликулы снова входят в фазу покоя цикла роста волос перед выпадением", - отмечает Вид.

Как предотвратить выпадение волос при диабете

Доктор советует контролировать уровень сахара в крови, что является лучшим способом предотвращения выпадения волос из-за диабета.

"Вы также можете помочь предотвратить выпадение волос, регулярно занимаясь спортом и избегая стрессовых ситуаций. Упражнения снижают уровень сахара в крови, а также улучшают доставку кислорода к клеткам вашего тела, включая волосяные фолликулы", - рассказывает эксперт.

Также он добавил, что стресс (эмоциональный и физический) является "хорошо известной" причиной выпадения волос, поскольку он вызывает гормональные колебания и дисбаланс, которые нарушают цикл роста волосяных фолликулов и преждевременно переводят их в состояние покоя и выпадения.

"Как и при многих других симптомах диабета, вы можете обнаружить, что, когда уровень сахара в крови находится под контролем, волосы снова отрастают. Однако это может быть медленным процессом", - говорит доктор.

Он рекомендует обратиться к специалистам для консультации в случаях, когда волосы не отрастают после того, как уровень сахара в крови находится под контролем.

Также следует обратиться к семейному врачу, если возникли подозрения, что выпадение волос связано с заболеванием.

"Существует множество причин, по которым вы можете терять волосы - это может быть стресс, гормональные изменения, наследственность, дефицит витаминов и т. д. - но если вы испытываете это наряду с другими симптомами диабета, вам следует проконсультироваться с врачом для возможного диагноза", - призывает он.