Випадає волосся? 5 речей, які повинен зробити кожен відразу

За словами експерта, надмірне випадіння волосся трапляється досить часто. Зазвичай воно тимчасове і минає самостійно, і не створює особливих проблем. Але якщо ви помітили залисини, ділянки без волосся або волосся "сиплеться" вже понад пів року, то цим варто серйозно зайнятись.

Не панікуйте

Не треба одразу "бити на сполох" і панікувати. У більшості випадків це не щось страшне, і, швидше за все, все буде добре. Справжні важкі захворювання волосся трапляються рідко - зазвичай причина типова і поширена.

Порахуйте кількість волосин, що випадають за добу

Волосся випадає у всіх, але інтенсивність може відрізнятись. Щоб приблизно оцінити кількість:

помийте голову з вечора, висушіть, заплетіть або зав’яжіть волосся

ходіть так добу, потім знову помийте, висушіть, розчешіть і порахуйте волосини, що випали

Зокрема, це можна повторити декілька разів. Це не точний діагностичний метод, бо кількість волосся не завжди прямо пов’язана з хворобою, але це дає орієнтир - у вас проблема чи ні.

Згадайте, що було за останні пів року

Наприклад, можливо, ви були на дієті, перенесли операцію, пологи чи викидень, приймали ліки, переїжджали, мали сильний стрес або гарячку з інфекцією.

Це важливо, адже такі фактори часто спричиняють тимчасове випадіння волосся. На щастя, усе потім відновлюється і без ліків.

Однак, якщо вже пройшло пів року і проблема не зникла, то потрібно звернутися до лікаря.

Не поспішайте з аналізами

При випадінні волосся не варто поспішати здавати аналізи. Часто ті аналізи, які радять подруги або інтернет, взагалі не мають стосунку до вашої ситуації.

Через це ви витратите гроші, і є ризик, що будете лікувати аналізи, а не ситуацію, яка виникла з волоссям.

"Я стикалась з випадками, коли безкінечно лікують низький феритин або піднімають вітамін D", - додала медик.

Важливо знати, що обстеження призначаються лише тоді, коли у лікаря в голові є сформоване уявлення, з чим він має справу і що саме шукає.

Зверніться до лікаря

Випадіння волосся може бути спричинене гормональними порушеннями (наприклад, проблеми зі щитоподібною залозою), нестачею вітамінів і мінералів, стресом, інфекціями, аутоімунними захворюваннями або побічними ефектами ліків. Лікар допоможе визначити справжню причину.

Якщо не лікувати проблему вчасно, випадіння волосся може стати інтенсивнішим або навіть незворотним.

Самостійно обрані шампуні або добавки рідко допомагають, якщо не відомо, що саме викликає випадіння.

До того ж випадіння волосся може бути спричинене гормональними порушеннями (наприклад, проблеми зі щитоподібною залозою), нестачею вітамінів і мінералів, стресом, інфекціями, аутоімунними захворюваннями або побічними ефектами ліків.